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OSETIO SE JAK POTRES: Zemljotres jačine 5,5 pogodio Indoneziju

Izvor: Tanjug, Foto: Pixabay.com ||

Zemljotres jačine 5,5 stepeni po Rihterovoj skali zabeležen je danas u Indoneziji, objavio je Evropsko-meditetanski seizmološki centar (EMSC).

Epicentar potresa bio je na dubini od 121 kilometra u regionu Halamhere, 60 kilometara od Tobela.

Halmahera je najveće ostrvo u grupi Molučkih ostrva u Indoneziji, smešteno u okviru provincije Severni Maluku.

Tokom proteklih 30 dana, u Halmaherskom moru zabeležen je 51 zemljotres magnitude veće od dva - i do 4,5 stepena, dva zemljotresa magnitude veće od 4, 21 zemljotres magnitude između tri i četiri i 28 zemljotresa magnitude između dva i tri, objavio je portal volcanodiscovery.com.

Autor: D.B.

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