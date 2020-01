U NOVOM JUTRU SAZNAJTE - Koliko je praznična depresija učestala!

Budite uz "Novo jutro" televizije Pink i saznajte sve aktuelne informacije na jednom mestu!

- Štampu će danas prelistavati Olivera Miletović i predsednik Društva lobista Srbije Nenad Vuković

- I dalje se čeka da se formira takozvana kosovska Vlada. Lider pokreta Samoopredeljenje Aljbin Kurti izjavio je da će, ako formira vladu, odmah pokrenuti dijalog sa kosovskim Srbima, kao i da će nastaviti pregovore sa Beogradom. Da li su izvesni novi parlamentarni izbori? Gost Novog jutra Nebojša Čović

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

Osim radosti, praznici mogu predstavljati i izvor sete, tuge, pa idepresivnih stanja. Koliko pojačavanju takvog stanja doprinose društvene mreže, na kojima svi kače srećne fotografije i video snimke? Koliko je praznična depresija učestala?

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić neće ići u posetu Crnoj Gori na Badnji dan, zato što ne želi nikakvo izazivanje sukoba niti da daje alibi crnogorskom režimu da kaže da je to napad na nezavisnost i ustavni poredak. Sve srpske institucije i udruženja, Srbija će ubuduće podržavati deset puta više nego do sada, a koliko je to važno za očuvanje srpskog naroda u Crnoj Gori, tema je o kojoj će govoriti Andrija Mandić, jedan od lidera crnogroskog Demokratskog fronta, Predrag Rajić iz Centra za društvenu stabilnost i Žarko Rakić, glavni i odgovorni urednik "Politike"

Hit jutra rezervisan je za Pinkovu zvezdicu Davida Radosavljevića koji će predstaviti svoju novu pesmu "Na tvojoj strani"...