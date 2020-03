"HIT TVIT" - SRBIJA JE GLASALA: PREDLOG BROJ ČETIRI "Đoković za Crnu Goru" privukao najveću pažnju

Budite uz TV Pink i novo izdanje emisije koja je uzburkala javnost.

- Infrastrukutrni projekti se odvijaju svojom dinamikom, a mi u RS provodimo proces projektovanja i pripremanja lokacije za izgradnju autoputa – kazao je Dodik na počektuemisije.

Jučerašnji incident u Budvi sa navijačima bio je vest broj jedan u medijima, Mandić je ovo prokomentarisao rečima da se prema navjačima srpskih klubova gleda malodrugačije.

- Niko nije došao iz Beograda da navija za Partizan, već su to njihovi građani. Već nekovreme oseća se diskriminacija ljudi koj navijaju za Partizan ili Crvenu Zvezdu uCrnoj Gori – kazao je.

Neki begradskih mediji su preneli informaciju prenosili su informaicju da su srpskinavijači bacilli suzavac, na šta Apostolovski kaže da je tu reč o novinarskomneznanju.

- U Crnoj Gori imate veliku većinu navijača Partizana i Crne Gore. Mislim da je tu reč onovinarksom nezanju i neproveravanju informacija, a ne o lošoj nameri – objasnio je Apostolovski jučerašnju situaciju u Crnoj Gori.

PREDLOG BROJ 1 - KORONA

U Srbiji je u petak ujutru potvrđen prvi slučaj korona virusa. Muškarac iz Subotice, star 43 godine, prvi je registrovan slučaj u Srbiji i kako prenose mediji on se dobro oseća.

Testirani su članovi njegove porodice, a testovi su negativni, dodaje se. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio je da se zaraženi muškarac nalazi u izolaciji u bolnici u Subotici. Inčače, muškarac je putovao često u Mađarsku kod sestre koja je imala simptome respiratorne infekcije, dodao je ministar.

Zbog Korone, cela Evropa, ali i svet, nalaze se u pripravnosti, negde se otkazuju i događaji gde su predviđena velika okupljanja.

Apostolovski kaže da na koronavirus geda fenomenološki, a kako naglašava, činjenica je da svet ne ulaže u borbu protiv bolesti.

- Čoveanstvo je došlo da sićušni mikroorganizimi unesu haos. Kako se boriti protiv toga. Čini mi se da svet ne ulaže u borbu protiv bolesti. Pogledajte Italiju, život se pretvara u košmar. Ljudi mora da budu udaljeni metar jedan od drugog - objašnajva Apostolovski.

Dodik smatra da je pravovremena reakcija važna, ali smatra da je ovaj virus povezao ceo svet.

- Kako se Vučić obratio naciji, tako i mi želimo da kod nas ljudi budu u pripravnosti. Kod nas ima tri slučaja, oni su pod kontrolom. Ovo je fenomenološka pojava. Spekulacije su i kako je ovaj virus nastao, ali suština je da se virus proširio na ceo svet - kaže Dodik.

Mandić smatra da je važno izboriti se sa virusom, jer utiče na druge stvari.

- Ne smemo da reagujemo panično, to utiče na turizam, ekonmiju. To je nešto sa čim ćemo da se izborimo - kazao je Mandić.

Apostolovski smatra da koronavirus može da utiče izbore koji u aprilu treba da se održe u Srbiji.

- Ne verujem da će se izori odložiti, meni to deluje jednostavno nerealno. Bolje je da u uslovima kada se i svet suočava sa tim virusom, uključe se u politčku utakmicu, a ne da smeste Vučića u karantin - smatra on.

PREDLOG BROJ 2 – Vučić u SAD

Pedsednik Srbije Aleksandar Vučić boravio je u radnoj poseti SAD dva dana. Prvog je učestvovovao na godišnjoj konferenciji Američko-izraelskog komiteta za javne poslove (AIPAC) i tom prilikom obratio se brojnim učesnicima skupa. Tokom boravka u Vašingtonu predsendik Vučiće sa sastao i sa državnim sekretarom SAD Majkom Pompeom, a imao je i niz bilateralnih susreta sa drugim visokim zvaničnicima američke administracije.

Apostolovski je ovaj boravak u SAD ocenio kao važan i značajan za Srbiju.

- SAD itekako odlučuje o nama, dobro je da ih imamo za saveznika ili da bar saslušaju naše argumente je više nego dovoljno. Dobro je imati ih na našoj strani. Tokom Vučićevog mandata dobro su poboljšali odnosi Srbije i Izraela. Ko nema za svezniek SAD i Izrael, on je u popriličnom problemu - smatra novinar Politike.

Dodik je ovaj događaj ocenio kao važan, ali i pohvalio Vučića što je pomenuo Jasenovac koji je dugo, kaže on, bio skrajnut.

- To je mesto gde se kreira spoljna poltika. Samo učešće i imena koja su tamo bila dovoljno govore, a to su potvrdili i mnogi spoljnopolitički analitičari. Drago mi je što je predsednik Vučić pomenuo Jasenovac, jer dugo se to nije pominjalo u svetu. Veliki broj ljudi je tamo stradalo i to ne sme da se zaboravi. Jevreji dugo u SAD predstavljaju važan segment, oni inače podržavaju demokrate u SAD. Mislim i da je tamo pojačan intres za Srbiju i kod njih i Amerikanaca jer ovde upravljaju ljudi koji imaju legitimet zahvaljujući izborima - naglasio je Dodik.

- Pripadati jednom narodu, znači deliti dobro i loše. Sastanak je bio od izuzetnog značaja. Vučiće se pozabavio tamo svim problemima sa kojima se njegov narod suočava - dodao je Mandić.

PREDLOG BROJ 3 – Zaustavite migrante

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić dao je nalog vojsci, policiji i Bezbednosno informativnoj agenciji da gotovo hermetički zatvore našu granicu prema Severnoj Makedoniji, ukoliko bi došlo do navale migranata koji već danima sa turske strane pokušavaju da uđu u Grčku.

Vučić se na to odlučio preventivno, vodeći računa o nacionalnoj bezbednosti, ali je siguran da će Srbija, bude li potrebe, umeti da zaštiti svoju teritoriju.

Dodik kaže da problem ne treba da se rešava kada migranti dođu ispred granica, već ranije.

- BiH od izbeglica može da se brani samo promeom svoje politike. Treba ranije da razmišljamo o ovom problemu, a ne kada dođu ispred. Mi ne želimo tvrdu granicu na Drini, ima pametnih načna da se to reši. Sa Srbijom možemo da dalje vidimo šta da činimo. Ovo nije humana priča - kaže Dodik.

- Neki migranti su napali i jednu našu kuću i ljude. LJudi se sada boje, traže da budu samoorganizovani. Mislim da ljudi brane svoju imovinu i tu nema preterane upotrebe sile - dodao je.

Mandić smatra da novu, nadolazeću migranstku krizu treba sagledati malo dublje. On smatra da je nekim svetksim silama u interesu da utiču na celokupnu Evropu.

- Jedan deo ljudi su iz kriminilanih orgnaizacija i režima koriste sve da prebacuju ljude. Ti ljudi slučajno ne dolaze iz Evrope. Mi se svakako saosećamo sa narodom koji beži, ali uvek smo se kretali u vlastitom civilizacijskom krugu kome smo i pripadali. Ovo nije takav baš slučaj, to je postao veliki biznis. MIslim da je pozadina veliki međunarodni centri, kako bi promenili sadržaj Evorpe i o tome svedoče podaci da je npr. u Nemačkoj je porasla stopa kriminaliteta - kaže Mandić.

Apostolovski kaže da ne treba zanemariti moć turskog predsednika koji sada, po njegoovoj oceni, "igra ozbiljnu igru" sa EU.

- Erdogan igra neku vrstu pokera sa EU. On je otvorio nekoliko frontova, u Srijiji, LIbiji i koketira sa Amerikancima, a kupio je i S400, pokušava da obnovi uticaj nekadašnjeg Otomanskog carstva. Poseduje ucenjivački potencijal, a na te ljude gleda kao pritisak na EU - smatra on.

Nalog presednika Srbije vojsci, policiji i Bezbednosno informativnoj agenciji da gotovo hermetički zatvore našu granicu prema Severnoj Makedoniji Apostolovski ocenjuje kao razuman potez.

- Odluka Vučića je potpno logična, Srbija mora da vodi računa o svojoj bezbedosti - kazao je.

Predsednik Pokreta Dveri Boško Obradović javno se založio za ukidanje demokratije u Srbiji i zavođenje vojno-policijske diktature. Obradović je u Skupštini Srbije izjavio da bi vojska i policija trebalo da preuzmu vlast u Srbiji i zaštite granice od migranata, a da pritom predsednik Srbije Aleksandar Vučić treba da bude fizički izlovan, a to je po oceni Apostolovskog pogrešan potez.

- Boško Obradović se istrčao nepotrebno. Treba da se aktivno uključe u kampanju, a ne da pozivaju na rušenje legalnog šefa države. Ja ne pričam o Aleksandru Vučiću, već o šefu države koji je izabran od strane naroda. Ne razumem šta time hoće da preduzme Obradović - kazao je on.

PREDLOG BROJ 4 – Đoković za Crnu Goru

Novak Đoković je putem Tviter profila poslao podršku srpskom narodu u Crnoj Gori uborbi za očuvanje svetinja, potez koji je ceo srpski narod pozdravio sa velikim oduševljenjem. Prvi koji se zahvalio Novaku bio je crnogorski košarkaš Nikola Mirotić, koji je i sam prisustvovao litijama pre par nedelja.Međutim, neki su ovaj potez proslavljenog tenisera osudili.

Mandić kaže da je problem i nasato zbog Zakona koji diskrimiše veliku versku zajednicu, a Đokovićev potez pozdravlja.

- Radujemo se kada imamo podršku velikih ljudi kao što je on. Koreni porodice Đoković je iz Crne Gore, oni su i tamo sagradili jednu crkvu. Vezani su oni za Crnu Goru. Posle onoga što se desilo, pokradenog referenduma, priznanja KiM, ovako nešto se još dešava. Preko noći se probudila duša našeg naroda - kaže Mandić.

Naglasio je da su ove litije, koje su sve učestalije, pokazale jedinstvo srskog naroda.

Posteta Mila Đukoanovića BiH je bila najavljena a do toga nije došlo, Dodik kaže da to ne može i bez saglasnosti RS.

- To ne znači da Đukanoviću treba da se da mikrofon u Sarajevu. Pokušaj da dođe u Srajevu je pokušaj da priča o malignom srpskom i ruskom uticaju. Logično je da u trenutku kada srpski narod i pravoslavni vernici, se to ne dogodi - smatra Dodik.

Apostolovski je kazao da na Novaka Đokovića treba da se gleda kao na nekog ko dostojanstveno predstaalja Srbiju u svetu.

- Đoković je učinio nešto najviše što se tiče sporta. Da mali narodi mogu da budu najveći na svetu. Noletov patriotizam nije vulgaran. Sećate se kada su ga u Kanadi pomešali sa Hrvatima, on je rekao da to nije strašno.

PREDLOG BROJ 5 - Osmi mart

Danas žene obeležavaju 8. mart - Međunarodni dan žena je praznik kojim se svake godine podseća na značaj borbe za ženska prava i rodnu ravnopravnost, ili bi barem tako trebalo da bude.

Inače, ideja da se Međunarodni dan žena obeležava javila se kada su žene zaposlene u tekstilnoj industriji u Sjedinjenim Američkim Državama organizovale demonstracije 8. marta 1857. godine, zahtevajući bolje radne uslove i plate. Održano je više demonstracija.

Ujedinjene nacije su 1975. godine, koja je inače proglašena Međunarodnom godinom žena, zvanično usvojile Osmi mart kao međunarodni praznik.

Apostolovski je rekao da su "žene uvek u pravu".

- Novinarstvo je postala ženska profesija. Moram da pohvalim svoje koleginice, neguju nas muške kolege - kazao je on.

Mandić kaže da je i Crnoj Gori ista situacija.

- Žene su uvek glavne. Ima ih dosta u politici - rekao je.

Dodik kaže da žene imaju jednak tretman svuda.

- U RS predsendik repubike je žena, u Srbiji je predsednica parlamenta žena i to je dovoljno.

