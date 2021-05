NE PROPUSTITE! U ponoć na TV VESTI pogledajte priču o ranoj mladosti i vrtoglavom uspehu Džona Lenona

Uživajte u još jednom filmskom spektaklu.

Kao i svake ponoći na TV Vesti, i večeras vas očekuje još jedan filmski spektakl.

"Priča o Džonu Lenonu" ("In His Life: The John Lennon Story") je priča o ranoj mladosti i vrtoglavnom usponu i karijeri člana Bitlsa, Džona Lenona.

REDITELJ: Dejvid Karson

GLUMCI: Filip MekKvilan, Daniel MekGoven, Mark Rajs Oksli

