NE PROPUSTITE TAČNO U PONOĆ: Na TV VESTI gledajte FILM 'Braća Njuton'!

Priča o najuspešnijim pljačkašima banaka, bandi Njuton, poznatoj po pažljivo planiranim napadima i minimalnoj upotrebi nasilja.

Godine 1919., po povratku iz zatvora gde je navodno nedužan služio kaznu, Teksašanin Vilis Njuton (M. McConaughey) okuplja sa trojicom svoje braće - Džesom (E. Hawke), Džojem (S. Ulrich) i Dokom (V. D'Onofrio) te stručnjakom za eksplozive Brentvudom Glaskokom (D. Yoakam) bandu pljačkaša banaka.

Do 1923. opljačkali su osamdesetak banaka od Teksasa do kanadske granice, a onda se nakratko povukli kako bi novac od pljački uložili u legalan posao - eksploataciju nafte. No, kad to propadne, Vilis se poveže sa čikaškim kriminalcima i usprkos odlučnog protivljenja svoje družice Luise Brovn (J. Margulies) zvane Lou organizira najveću pljačku voza u američkoj istoriji...

"Braća Njutoni" pomalo je neočekivan film za Ričarda Linklatera, svojevrsnog gurua tzv. generacije X sa kultnim filmovima "Munjeni i zbunjeni" i "Suburbia", a dobro se pamti još jedan njegov film sličnog usmerenja, ljubavna priča smeštena u Beč "Prije svitanja".

U ovom filmu Linklater se pozabavio stvarnim odmetnicima čiji su pljačkaški pothvati kažnjeni gotovo simboličnim zatvorskim kaznama, nakon kojih je većina njih doživela mirnu starost baveći se legalnim poslovima, a Vilis Njuton je i u starosti ponavljao svoj moto - da su pljačkali od pljačkaša, jer bankare i advokate smatrao je pravim kriminalcima koji gule kožu farmersko-rančerskoj sirotinji, kojoj su i Njutonovi pripadali.

Linklater je izabrao lepršavo-humoran ton oslanjajući se na tzv. filmove nostalgije kriminalističkog i vestern žanra sa kraja šezdesetih i prve polovine sedamdesetih (npr. Bonie i Kljd, Buč Kasidi i Sundance Kid, Dilinger, Žalac), u čemu je imao punu podršku svojih razigranih glumačkih zvezda.

Naziv: Braća Njutn

Originalni naziv: The Newton Boys

Žanr: Akcija, kriminalistički, drama, istorijski, vestern

Godina: 1998

Trajanje: 122min

