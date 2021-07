Nemanja Velikić biće vaš domaćin svakog dana od 20 do 22 časa na kanalu TV Vesti, gde će razgovarati sa aktuelnim gostima, obrađivate sve važne teme iz zemlje i sveta i rezimirati protekli dan.

Od početka emitovanja u februaru ove godine, novi informativni kanal TV Vesti doživeo je veliki uspeh i za nekoliko meseci zauzeo vodeću poziciju među informativno profilisanim kablovskim kanalima. Na TV kanalu Vesti u svakom trenutku, tokom celog dana, tim novinara i snimatelja iz svih centara u Srbiji donosi udarne, domaće i svetske vesti.

Ekipi koja stoji iza kanala TV Vesti, predvođenoj Srđanom Predojevićem i Dušicom Spasić, nedavno se pridružio i Nemanja Velikić, koga je milionski auditorijum upoznao kroz emisije „Svitanje“ na TV Pink i „Infoklinika“ na kanalu Pink 3 Info. Počevši od ove nedelje pa sve do septembra, u okviru letnje šeme, Nemanja Velikić biće vaš domaćin svakog dana od 20 do 22 časa na kanalu TV Vesti, gde će razgovarati sa aktuelnim gostima, obrađivate sve važne teme iz zemlje i sveta i rezimirati protekli dan. Iako je publika do sada navikla da ga i na kanalu TV Vesti gleda u prepodnevnim terminima, Nemanja se odlično pokazao i u večernjem terminu.

Shvatio sam vremenom da nije dobro da vas publika veže samo za jedan termin. Sticajem okolnosti u karijeri sam radio jutarnje termine, ali mi je na primer u „Infoklinici“ najgledaniji termin bio popodne. U dogovoru sa Željkom Mitrovićem i urednikom Goranom Gmitrićem, dolazim malo i u večernji termin. Da vidimo kako će me publika tu prihvatiti – rekao je Nemanja na samom početku.

Nakon rada na emisiji „Svitanje“, Nemanja je imao vremena da se odmori i angažman na kanalu TV Vesti došao je u pravom trenutku.

Posle četvoromesečne pauze koja je usledila nakon „Svitanja”, dogovor je bio da se malo odmorim od ranog ustajanja, a i da se publika odmori od mene, pa da spreman udjem u nove projekte. U neku ruku vratio sam se svojim korenima, informativnom programu. TV Vesti je projekat koji je sačinjen tako da ima tri dnevna noseća stuba u vidu otvorenih studija, sa gostima, uključenjima, a to je nešto gde sam najjači – kaže Velikić i dodaje:

Drago mi je da to pokazuju i rejtinzi, jer sam samo posle nedelju dana rada prepodnevnog studija imao duplo veću gledanost nego što je to bilo ranije. Očigledno me se publika uželela. Zadržavam svoj prepoznatljiv stil rada, ležernost i primat da gledaoci imaju prednost u izboru tema, a ja njihov advokat između onoga što ih muči i onih koji to mogu da reše. Neizmerno sam srećan što ću pored Srđana Predojevića i Dušice Spasić od jeseni biti vodeći deo postave info kanala koji beleži konstantan rast gledanosti.

Autor: M.Đ.