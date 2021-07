Hvala na ukazanom poverenju! Ostanite uz Pink!

Prema jedinim zvaničnim rezultatima merenja gledanosti agencije Nilsen, televizija Pink je bila najgledanija komercijalna televizija u Srbiji, dok je u subotu sa udelom u gledanosti od 26 odsto bila gledanija i od Javnog servisa Srbije. U totalu, televizija Pink bila je gledanija od Javnog servisa i trećeplasirane komercijalne televizije zajedno. Pored totala, televizija Pink je daleko iza sebe ostavila konkurenciju i u posebnim grupama gledalaca – među gledaocima starosti od 18 do 49 godina, u istoj starosnoj kategoriji ali iz prestonice, među ženama starosti od 18 do 49 godina, među urbanom populacijom, kao i među gledaocima sa teritorije Beograda. Tokom sva tri dana vikenda, televizija Pink bila je apsolutno najgledanija u kategoriji ženske publike, dok je u subotu sa 31 odsto auditorijuma bila gledanija od svih preostalih emitera sa nacionalnom frekvencijom zajedno.

Protekli vikend obeležilo je spektakularno superfinale „Zadruge 4“ koje je region iščekivao s nestrpljenjem – a to pokazuju i impresivne brojke. Pored direktnih uključenja u „Zadrugu 4“ koja je gledala milionska publika, u petak je u popodnevnom terminu 17 odsto gledalaca pratilo emisiju „Mišljenja zadrugara o njihovim greškama“, dok je finale i poslednje izbacivanje pred superfinale sa čak 25 odsto auditorijuma zauzelo 6. poziciju na listi najgledanijih TV formata. Subotu je na televiziji Pink obeležilo superfinale „Zadruge 4“, koje je zauzelo neprikosnoveno 1. mesto na listi najgledanijih emisija u danu na svim televizijama. U periodu od 21 čas do dva ujutru uz televiziju Pink je tokom superfinalne noći bilo 38 odsto auditorijuma, odnosno neverovatnih 1.500.000 gledalaca. Od dva ujutru, pa sve do proglašenja pobednika u šest ujutru, uz „Zadrugu 4“ i televiziju Pink bilo je čak 52 odsto auditorijuma. To znači da je svaki drugi gledalac bio uz završnicu najgledanijeg rijalitija na ovim prostorima. Pored toga što je bilo najgledanije u totalu, superfinale „Zadruge 4“ bilo je apsolutno najgledanije i u posebnim grupama gledalaca, a posebno u kategoriji ženske publike – sa 44 odsto auditorijuma, završnica „Zadruge 4“ bila je gledanija od svih preostalih emitera zajedno. U nedelju je 18 odsto publike pratilo intervju Dušice Jakovljević sa pobednicom „Zadruge 4“ Nadicom Zeljković, nakon čega je milionski auditorijum pratio žurku u kompleksu „Zadruge“ na kom su bili zadrugari iz sve četiri sezone rijalitija koji je oboro sve rekorde gledanosti.

Odlične rezultate ostvario je i informativni program – centralna informativna emisija „Nacionalni dnevnik“ bila je najgledanija informativna emisija svih komercijalnih emitera, a slede je „Jutarnji dnevnik“, „Nacionalni dnevnik u 10“, „Nacionalni dnevnik u 13“, „Popodnevni dnevnik“, kao i Pinkove sportske vesti. „Novo jutro“ je u nedelju sa 22 odsto auditorijuma bilo najgledaniji jutarnji program u Srbiji – gledanije od jutarnjih programa svih komercijalnih emitera, ali i Javnog servisa. Sa skoro 1.100.000 gledalaca, „Hit Tvit“ je još jednom potvrdio titulu najgledanijeg političkog talk show programa.

Milionska publika bila je i uz naš zabavni program – na listu najgledanijih formata su se u petak upisale kratke forme vesti o poznatima „Premijera“ i „Ekskluzivno“. U subotu je 16 odsto gledalaca pratilo specijalno izdanje emisije „Paparazzo lov“, dok je autorska emisija Sanje Marinković „Magazin In“ sa 22 odsto auditorijuma zauzela 7. poziciju na listi najgledanijih TV formata. Čak 21 odsto auditorijuma pratio je „Kuću od srca“, dok je nedeljno popodne bilo rezervisano za najgledaniju emisiju o poznatima „Premijera – Vikend specijal“ uz koju je bilo 22 odsto publike.

Izbor verne Pinkove publike bio je i inostrani igrani program – serije „Zakletva“ i „Fatalna ljubav“ našle su se u samom vrhu gledanosti.

