TOTALNA DOMINACIJA! Pink je i juče bio najgledanija televizija u Srbiji! Cela zemlja pratila je dešavanja u Zadruzi, ali i ove formate!

Tokom jučerašnjeg dana, televizija Pink bila je najgledanija komercijalna televizija u Srbiji, govore jedini zvanični rezultati merenja gledanosti agencije Nilsen.

Televizija Pink bila je gledanija od svih komercijalnih emitera u totalu, u kategoriji gledalaca starosti od 18 do 49 godina, među gledaocima sa teritroije Beograda, među gledaocima iz Beograda starosti od 18 do 49 godina i među urbanom populacijom, dok je od Javnog servisa Srbije bila gledanija u kategoriji ženske publike, kao i među ženama starosti od 18 do 49 godina.

Televizija Pink je juče bila lider u informativnom programu:

Nacionalni dnevnik (Nacionalni dnevnik u 10, Popodnevni dnevnik, kratka forma vesti Minut 2) – blizu 1.100.000 gledalaca.

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić u obilasku noćnih radova na moravskom koridoru – blizu 1.000.000 gledalaca.

U danu za nama, televizija Pink bila je dominantna i u serijskom programu:

Domaću visokobudžetnu seriju Dinastija pratio je 20 odsto ženskog auditorijuma, kao i inostrani igrani program, odnosno serije Zakletva i Fatalna ljubav.

Jučerašnji dan obeležila su dešavanja u najgledanijem rijaliti programu:

Zadruga 5: Pitanja gledalaca – 16 odsto televizijskog auditorijuma

Zadruga 5: Vanredno izbacivanje – 25 odsto auditorijuma

Hvala na ukazanom poverenju! Ostanite uz program vaše televizije Pink!