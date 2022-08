I OVAJ VIKEND JE PROTEKAO U ZNAKU RUŽIČASTE TELEVIZIJE! TV Pink ponovo pokorio region! (VIDEO+FOTO)

Televizija Pink je tokom vikenda bila najgledanija komercijalna televizija u Srbiji, govore jedini zvanični rezultati merenja gledanosti agencije Nilsen

Televizija Pink bila je gledanija od svih komercijalnih emitera u totalu,među gledaocima starosti od 18 do 49 godina,među ženskom publikom starosti od 18 do 49 godina, među gledaocima sa teritorije Beograda,među gledaocima iz prestonice starosti od 18 do 49 godina,i među urbanom populacijom, dok je i od Javnog servisa Srbije bila gledanija među ženskom publikom.

Televizija Pink bila je apsolutni lider u informativnom programu:

Nacionalni dnevnik je i ovog vikenda bio najgledanija informativna emisija svih komercijalnih emitera,

a slede ga Nacionalni dnevnik u 10,Nacionalni dnevnik u 13,Popodnevni dnevnik i Minut 2.

Najgledaniji jutarnji program u Srbiji Novo vikend jutro je sa blizu 1.100.000 gledalaca bilo 2. najgledanija emisija u danu na svim televizijama

Predsednik Aleksandar Vučić prisustvuje otvaranju Sajma šljiva u Osečini – 16 odsto televizijskog auditorijuma

Predsednik Aleksandar Vučić odgovara na pitanja novinara uživo iz Osečine – 19 odsto televizijskog auditorijuma

Obraćanje predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića povodom izbora mandatara i situacije na Kosovu i Metohiji – 22 odsto televizijskog auditorijuma

Milionski auditorijum bio je uz zabavni program televizije Pink:

Magazin In Best Of – 15 odsto ženskog auditorijuma

Premijera-Vikend specijal Best Of – 17 odsto ženskog auditorijuma

Dan za nama protekao je u znaku najgledanijeg rijalitija na ovim prostorima:

Zadruga 5: Narod pita sa Nikolom Grujićem Grujom i Nenadom Aleksićem Ša – 26 odsto ženskog auditorijuma

OFF: Zadruga 5: Narod pita sa Lazarom Čolićem Zolom, Stefanom Krstovićem Krletom i Đoletom VIP – 23 odsto ženskog auditorijuma

Početak najnovijeg rijaliti programa Adaktarovi pratilo je 18 odsto ženskog auditorijuma

Televizija Pink bila je dominantna i kada je reč o serijskom programu:

Serije Zejnep, Zakletva i Fatalna ljubav

Hvala na ukazanom poverenju! Ostanite uz program vaše televizije Pink!

Autor: