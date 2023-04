Očekujte neočekivano!

I večeras vas na televiziji Pink od 23 časa očekuje neobična životna priča u novoj epizodi emisije „DNK“. Voditeljka Natalija Simović će dati sve od sebe da uz pomoć najpreciznije DNK analize novim učesnicima donese mir i istinu za kojom tragaju.

Ekipu emisije DNK pozvala je Ruža, jer želi da dokaže suprugu Peri da je on biološki otac deteta, a ne njen bivši muž, koji uporno tvrdi da je dete njegovo.

Moj bivši suprug non-stop tvrdi za dete da je njegovo, pa sad da vidimo čije je – rekla je Ruža.

Ruža smatra da nije moguće da je njen bivši suprug otac deteta, s obzirom na to da već nije imala nikakav kontakt sa njim kada je ostala trudna, posebno zato što je od njega pretprela veliko nasilje.

Pera sa druge strane smatra da je on otac ali ne može da smetne sa uma da Ružin bivši toliko insistira da je on biološki otac. Upravo to kod njega potpiruje sumnju.

Ona je kod mene bila već četiri, pet godina, on non-stop zove na telefon da kaže da je to njegovo dete – rekao je Pera.

Velike probleme pravi i Perina majka, koja nije u ljubavi sa njima. Ona optužuje snaju da je često van kuće pod izgovorom da ide u prodavnicu, a da se vrati bez ičega. Osim što ne voli snaju, Perina majka tvrdi i da je sin fizički maltretira.

Da li je Pera otac Ružinog deteta ili su Ružin bivši suprug i Perina majka u pravu što sumnjaju, saznaćete ako budete uz novu epizodu emisije „DNK“ večeras u 23 časa na televiziji Pink!

Autor: M.Đ.