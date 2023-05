I TOKOM VIKENDA BILI SMO NAJGLEDANIJI! TV PINK nastavlja da obara sve rekorde kada je gledanost u pitanju (FOTO+VIDEO)

Televizija Pink je tokom petka bila ubedljivo najgledanija televizija u Srbiji, dok je u subotu i nedelju bila najgledanija komercijalna televizija u Srbiji, govore jedini zvanični rezultati merenja gledanosti agencije Nilsen.

Televizija Pink bila je gledanija od svih komercijalnih emitera, ali i Javnog servisa Srbije u totalu, među ženskom publikom, među gledaocima starosti od 18 do 49 godina, među ženskom publikom starosti od 18 do 49 godina i među urbanom populacijom, dok je od svih komercijalnih televizija bila gledanija među gledaocima sa teritorije Beograda,kao i među gledaocima iz prestonice starosti od 18 do 49 godina.

Televizija Pink bila je apsolutni lider u informativnom programu:

Nacionalni dnevnik je sa 18 odsto televizijskog auditorijuma zauzeo 6. poziciju na listi najgledanijih emisija u danu na svim televizijama

Nacionalni dnevnik: Specijalno izdanje je u petak sa blizu 1.400.000 gledalaca bio ubedljivo najgledanija emisija u danu na svim televizijama

Slede ga Jutarnji dnevnik, Nacionalni dnevnik u 10, Nacionalni dnevnik u 13 i Popodnevni dnevnik.

Novo jutro je u petak sa više od 1.000.000 gledalaca bilo najgledaniji jutarnji program svih komercijalnih emitera

Novo vikend jutro je sa više od 1.200.000 gledalaca bilo 2. najgledanija emisija u danu i apsolutno najgledaniji jutarnji program u Srbiji

Politički talk show Hit Tvit – više od 1.000.000 gledalaca

Obraćanje predsednika Srbije Aleksandra Vučića – 23 odsto televizijskog auditorijuma

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvuje prikazu predatog neregistrovanog oružja u Smederevu – 21 odsto televizijskog auditorijuma

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić odgovara na pitanja novinara u Smederevu – 16 odsto televizijskog auditorijuma

Milionski auditorijum je bio uz Pinkov zabavni program:

Praktična žena – skoro pola miliona gledalaca

Muzičko takmičenje Zvezde Granda je i u petak i u subotu ušlo u top 10 najgledanijih emisija u danu na svim televizijama. Sa blizu 1.300.000 gledalaca, Zvezde Granda su i u petak i u subotu bile 2. najgledanija emisija u danu na svim televizijama

Magazin In – 18 odsto ženskog auditorijuma

Premijera: Vikend specijal je u subotu pratilo 17 odsto ženskog auditorijuma, dok je u nedelju uz najgledaniju emisiju o poznatimo bilo više od 1.000.000 gledalaca

Verna Pinkova publika bila je uz najgledaniji rijalitiji:

Emisija Zadruga 6: Željko Mitrović u poseti zadrugarima je sa 29 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 35 odsto ženskog auditorijuma ušla u top 10 najgledanijih emisija u danu na svim televizijama

Zadruga 6: Specijal – 22 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 29 odsto ženskog auditorijuma

Televizija Pink bila je apsolutno dominantna kada je reč o serijskom programu:

Odlične rezultate gledanosti ostvarila je serija Fatalna ljubav

Hvala na ukazanom poverenju! Ostanite uz program vaše televizije Pink!