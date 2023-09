Medijsa lestvica podignuta previsoko!

Televizija Pink još jednom je oborila sve rekorde gledanosti i ispisala televizijsku istoriju.

Spektakularno otvaranje ''Elite'', najmoćnijeg i produkcijski najzahtevnijeg projekta, pratio je ceo region, čak 4,5 miliona gledalaca.

Prema jedinim zvaničnim rezultatima agencije ''Nilsen'' televizija Pink bila je dominantna u svim kategorijama gledalaca u odnosu na sve komercijalne emitere, ali i javni servis Srbije.

Televizija Pink bila je gledanija od svih emitera u totalu i u svim kategorijam: Među ženskom publikom, među publikom starosti od 18 do 49 godina, među ženskom publikom starosti od 18 do 49 godina, među gledaocima sa teritorije Beograda, među gledaocima iz prestonice starosti od 18 do 49 godina i među urbanom populacijom.

Kada je reč o ceremoniji otvaranja ''Elite'', televizija Pink bila je neprikosnoveni lider u odnosu na sve komercijalne emitere, ali i javni servis Srbije.

U ovoj neverovatnoj noći u periodu merenja od 21 čas do 2 časa ujutru, uz ''Elitu'' bilo je skoro 1.300.000 gledalaca.

Osim u totalu, televizija Pink je tokom ceremonije otvaranja bila je višestruko gledanija i u posebnim grupama gledalaca, i to među gledaocima starosti od 18 do 49 godina, među ženskom publikom starosti od 18 do 49 godina, među gledaocima sa teritorije Beograda, među gledaocima sa teritorije Beograd, među gledaocima iz prestonice starosti od 18 do 49 godina kao i među urbanom populacijom.

Potpuna dominacija vidi se u kategoriji ženske publike - početak Elite koji je pratilo 37 posto žena. To znači da je televizija Pink bila skoro dva puta gledanija nego svi preostali emiteri zajedno!

Već na samom početku televizijske sezone uspeli smo da pomerimo granice i postavimo nove standarde.

Hvala na poverenju koje ste nam poklonili i ostanite uz televiziju Pink!

Autor: Pink.rs