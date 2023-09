Televizija Pink u novu televizijsku sezonu ušla je sa fantastičnim rezultatima! Televizija Pink je tokom petka i nedelje bila najgledanija komercijalna televizija, dok je u subotu bila ubedljivo najgledanija televizija u Srbiji, govore jedini zvanični rezultati merenja gledanosti agencije Nilsen.

Televizija Pink je od svih komercijalnih emitera ali i Javnog servisa Srbije bila gledanija u totalu,među ženskom publikom, među gledaocima starosti od 18 do 49 godina,među ženskom publikom starosti od 18 do 49 godina,među gledaocima sa teritorije Beograda,među gledaocima iz prestonice starosti od 18 do 49 godina,kao i među urbanom populacijom.

Verna Pinkova publika bila je uz najgledaniji rijaliti program:

Spektakularno otvaranje najmoćnijeg i produkcijski najzahtevnijeg projekta ELITA sinoć je netremice pratio ceo region. Čak 56 intrigantnih i zanimljivih učesnika sinoć je ušlo u „ELITU“, a prema prvim informacijama neverovatnih 4.500.000 gledalaca pratilo je otvaranje ELITE u Srbiji, Bosni i Hecegovini i Crnoj Gori. Sa neverovatnih 1.300.000 gledalaca u periodu od 21 čas do 2 ujutru, otvaranje Elite je bilo ubedljivo najgledanija emisija u danu na svim televizijama!

Prema jedinim zvaničnim rezultatima merenja gledanosti agencije Nilsen, televizija Pink bila je dominantna u svim kategorijama gledalaca u odnosu na sve komercijalne emitere, ali i Javni servis Srbije. U periodu od 21 čas do 2 časa ujutru, ceremoniju otvaranja ELITE pratilo je 30 odsto gledalaca u totalu,37 odsto ženske publike,26 odsto gledalaca starosti od 18 do 49 godina,31 odsto ženske publike starosti od 18 do 49 godina,29 odsto gledalaca iz Beograda,17 odsto gledalaca iz prestonice starosti od 18 do 49 godina,i 27 odsto urbane populacije. U svim kategorijama, televizija Pink bila je višestruko gledanija od svih ostalih televizija zajedno. U ovom vremenskom intervaju, otvaranje ELITE pratilo je čak 1.300.000 gledalaca!

U periodu od 2 časa do kraja ceremonije otvaranja ELITE, televizija Pink ostvarila je još spektakularnije rezultate! Od dva časa ujutru do 6:30 časova, početak ELITE pratilo je 34 odsto gledalaca u totalu,42 odsto ženske publike,32 odsto gledalaca starosti od 18 do 49 godina,35 odsto ženske publike starosti od 18 do 49 godina,39 odsto gledalaca iz Beograda,44 odsto gledalaca iz prestonice starosti od 18 do 49 godina, i 34 odsto urbane populacije.

ELITA: Izbor za Mis i Mistera – 20 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 26 odsto ženskog auditorijuma

U susret početku ELITE, poslednju emisiju Narod pita u petak je pratilo 18 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 25 odsto ženskog auditorijuma

Televizija Pink bila je apsolutni lider i u informativnom programu:

Nacionalni dnevnik – 17 odsto televizijskog

Slede ga Jutarnji dnevnik,Nacionalni dnevnik u 10,Nacionalni dnevnik u 13,Popodnevni dnevnik

Novo vikend jutro – blizu 1.000.000 gledalaca

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić u poseti Subotici – 16 odsto televizijskog auditorijuma

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić odgovara na pitanja novinara – 22 odsto televizijskog auditorijuma

Pinkov zabavni program bio je izbor gledalaca u Srbiji:

Magazin In – 18 odsto ženskog auditorijuma

Premijera: Vikend specijal – 15 odsto ženskog auditorijuma

Televizija Pink bila je dominantna kada je reč o serijskom programu:

Odlične rezultate gledanosti ostvarile su serije Fatalna ljubav, Nevina i Ranjeno srce

Hvala na ukazanom poverenju! Ostanite uz program vaše televizije Pink i u novoj televizijskoj sezoni!

