PRAZNICI SU LEPŠI UZ RUŽIČASTU TELEVIZIJU! TV PINK ubedljivo je bila najgledanija za dane vikenda (FOTO+VIDEO)

Televizija Pink je tokom prvomajskih i Uskršnjih praznika ostvarila fantastične rezultate gledanosti i dokazala da je neprikosnoveni lider u zemlji! Televizija Pink je tokom utorka, srede, četvrtka, subote, nedelje i ponedeljka bila ubedljivo najgledanija televizija u Srbiji, dok je u petak bila najgledanija komercijalna televizija u Srbiji, govore jedini zvanični rezultati merenja gledanosti agencije Nilsen.

Televizija Pink je od svih komercijalnih emitera, ali i Javnog servisa Srbije bila ubedljivo gledanija u totalu, među ženskom publikom, među gledaocima starosti od 18 do 49 godina, među ženskom publikom starosti od 18 do 49 godina, među gledaocima sa teritorije Beograda, među gledaocima iz prestonice starosti od 18 do 49 godina, kao i među urbanom populacijom.

Verna Pinkova publika bila je uz najgledaniji rijaliti program:

ELITA: Žurka – 19 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 27 odsto ženskog auditorijuma

Večernja emisija ELITA: Pitanja gledalaca – 24 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 31 odsto ženskog auditorijuma

Popodnevna emisija ELITA: Pitanja gledalaca – 15 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 16 odsto ženskog auditorijuma

Večernja emisija ELITA: Gledanje snimaka – 18 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 26 odsto ženskog auditorijuma

Popodnevna emisija ELITA: Gledanje snimaka – 15 odsto ženskog auditorijuma

ELITA: Pitanja novinara – 22 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 28 odsto ženskog auditorijuma

ELITA: Nominacije – 20 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 27 odsto ženskog auditorijuma

ELITA: Uskršnji ručak – 18 odsto ženskog auditorijuma

ELITA: Izbacivanje – 22 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 28 odsto ženskog auditorijuma

ELITA: Čestitke i pokloni porodica – 15 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 18 odsto ženskog auditorijuma

ELITA: Izbor potrčka – 18 odsto ženskog auditorijuma

ELITA: Pretres nedelje sa Milanom – 18 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 24 odsto ženskog auditorijuma

Milionski auditorijum pratio je Pinkov zabavni program:

Praktična žena – 15 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 19 odsto ženskog auditorijuma

Premijera – 16 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 19 odsto ženskog auditorijuma

Ekskluzivno – 18 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 22 odsto ženskog auditorijuma

Najgledanija late night emisija Ami G Show je sa 15 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 20 odsto ženskog auditorijuma ušla u top 10 najgledanijih emisija u danu na svim televizijama

Emisija Paparazzo lov je sa 15 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 19 odsto ženskog auditorijuma ušla u top 10 najgledanijih emisija u danu na svim televizijama

Brak na neviđeno – 16 odsto ženskog auditorijuma

Zvezde Granda: Specijal – 15 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 17 odsto ženskog auditorijuma

Autorska emisija Sanje Marinković Magazin In – 15 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 18 odsto ženskog auditorijuma

Najgledanije muzičko takmičenje Zvezde Granda pratilo je 23 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 26 odsto ženskog auditorijuma. Sa skoro 1.300.000 gledalaca Zvezde Granda bile su apsolutno najgledanija emisija u danu na svim televizijama

Uskršnje izdanje najgledanije emisija o poznatima Premijera: Vikend specijal – više od 1.000.000 gledalaca

Televizija Pink bila je apsolutni lider i u informativnom programu:

Nacionalni dnevnik je sa 17 odsto televizijskog auditorijuma ušao u top 10 najgledanijih emisija u danu na svim televizijama

Slede ga Jutarnji dnevnik... Nacionalni dnevnik u 10.... Nacionalni dnevnik u 13..... Popodnevni dnevnik

Jutarnje izdanje Beogradskih vesti – 17 odsto televizijskog auditorijuma

Večernje izdanje Beogradskih vesti – 18 odsto televizijskog auditorijuma

Novo jutro je u utorak pratilo 15 odsto televizijskog auditorijuma

Novo jutro je na Veliki Petak pratilo 16 odsto televizijskog auditorijuma

Uskršnje izdanje Novog vikend jutra oborilo je rekorde gledanosti! Sa skoro 1.100.000 gledalaca, Novo vikend jutro bilo je bez konkurencije najgledanija emisija u danu i ubedljivo najgledaniji jutarnji program u Srbiji

Hit Tvit – blizu 700.000 gledalaca

Obraćanje mandatara Vlade Srbije Miloša Vučevića i predsednice Narodne skupštine Ane Brnabić nakon sednice predsedništva Srpske napredne stranke – 15 odsto televizijskog auditorijuma

Ceremonija početka radova na izgradnji nacionalnog stadiona u Surčinu – 19 odsto televizijskog auditorijuma

Televizija Pink bila je dominantna kada je reč o serijskom programu:

Nova epizoda hit serija Zakopane tajne je sa 16 odsto ženskog auditorijuma ušla u top 10 najgledanijih emisija u danu na svim televizijama

Odlične rezultate gledanosti ostvarile su serije Oteta, Fatalna ljubav i Osveta

Hvala na ukazanom poverenju! Ostanite uz program vaše televizije Pink!

Autor: