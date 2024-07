Televizija Pink je u subotu bila aposlutno najgledanija televizija u Srbiji, dok je tokom petka i nedelje bila najgledanija komercijalna televizija u Srbiji, govore jedini zvanični rezultati merenja gledanosti agencije Nilsen.

Televizija Pink je od svih komercijalnih emitera, ali i Javnog servisa Srbije bila gledanija u totalu, među ženskom publikom, među publikom starosti od 18 do 49 godina, među ženskom publikom starosti od 18 do 49 godina, među gledaocima sa teritorije Beograda, među gledaocima iz prestonice starosti od 18 do 49 godina, kao i među urbanom populacijom.

Verna Pinkova publika bila je uz zavšrnicu najgledanijeg rijalitija na ovim prostorima:

Emisija ELITA 7: Finalna izbacivanja je sa 36 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 44 odsto ženskog auditorijuma ušla u top 10 najgledanijih emisija u danu na svim televizijama

Televizija Pink i najgledaniji rijaliti na ovim prostorima ELITA 7 su još jednom ispisali istoriju! Spektakularnu završnicu ELITE 7 u subotu je netremice pratio ceo region, a noć puna preokreta i velikih iznenađenja donela je i pobednicu najuzbudljivije sezone do sada – Anitu Stanojlović.

Kada je reč o gledanosti u superfinalnoj noći, televizija Pink bila je neprikosnoveni lider u odnosu na sve komercijalne emitere, ali i Javni servis Srbije. U ovoj neverovatnoj noći, u periodu merenja gledanosti od 21 čas do do proglašenja pobednika u 5:30 časova ujutru, uz televiziju Pink i ELITU 7 bilo je skoro 2.000.000 gledalaca. Emisija ELITA 7 Superfinale je bila ubedeljivo najgledanija emisija u danu na svim televizijama!

Sa čak 30 odsto udela u gledanosti, superfinale ELITE 7 je u periodu od 21 čas do 2 časa ujutru bilo gledano kao formati emitovani na svim ostalim televizijama u ovom vremenskom intervalu zajedno. Osim u totalu, televizija Pink je tokom superfinala ELITE 7 bila gledanija od svih televizija i u posebnim grupama gledalaca: finalnu noć najgledanijeg rijalitija od 21 čas do 2 ujutru pratilo je 26 odsto publike starosti od 18 do 49 godina, 29 odsto publike sa teritorije Beograda, 26 odsto gledalaca iz prestonice starosti od 18 do 49 godina i 29 odsto urbane populacije!

Potpuna dominacija televizije Pink i ELITE 7 vidi se u rezultatima merenja gledanosti od 2 ujutru do proglašenja pobednika u 5:30 ujutru. U tom periodu, televizija Pink bila je neprikosnovena u svim kategorijama gledalaca – kako među komercijalnim televizijama, tako i u odnosu na Javni servis Srbije. Sa 49 odsto televizijskog auditorijuma, televizija Pink je u toku superfinalne noći bila skoro 6 puta gledanija od svih ostalih televizija sa nacionalnom frekvencijom zajedno! Superfinale ELITE 7 je od 2 ujutru do proglašenja pobednika pratilo 39 odsto publike starosti od 18 do 49 godina, 51 odsto publike sa teritorije Beograda, 49 odsto gledalaca iz prestonice starosti od 18 do 49 godina i 48 odsto urbane populacije!

Superfinale ELITE 7 bilo je neprikosnoveno u kategoriji ženske publike. Sa 56 odsto ženske publike u periodu od 2 ujutru do proglašenja pobednika, televizija Pink je bila skoro 7 puta gledanija od svih preostalih televizija sa nacionalnom frekvencijom zajedno! Superfinale ELITE 7 pratilo je 51 odsto ženske populacije starosti od 18 do 49 godina – to znači da je svaka druga žena starosti od 18 do 49 godina bila uz televiziju Pink i završnicu najgledanijeg rijalitija na Balkanu!

ELITA 7: Intervju sa pobednicom Anitom Stanojlović – 19 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 25 odsto ženskog auditorijuma

Milionski auditorijum je bio uz Pinkov zabavni program:

Premijera – 15 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 19 odsto ženskog auditorijuma

Ekskluzivno – 16 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 18 odsto ženskog auditorijuma

Magazin In – 17 odsto ženskog auditorijuma

Najgledanija emisija o poznatima Premijera: Vikend specijal – više od 1.400.000 gledalaca

Televizija Pink bila je apsolutni lider u informativnom programu:

Nacionalni dnevnik – 18 odsto televizijskog auditorijuma

Slede ga Jutarnji dnevnik, Nacionalni dnevnik u 10, Nacionalni dnevnik u 13, Popodnevni dnevnik

Novo jutro – 18 odsto televizijskog auditorijuma

Novo vikend jutro je sa blizu 1.000.000 gledalaca u subotu bilo 2. najgledanija emisija u danu na svim televizijama i ubedljivo najgledaniji jutarnji program u Srbiji

Potpisivanje bilateralnih sporazuma između Egipta i Srbije – 15 odsto televizijskog auditorijuma

Obraćanje predsednika Egipta Fataha El Sisija i predsednika Srbije Aleksandra Vučića – 14 odsto televizijskog auditorijuma

Obraćanje predsednika Aleksandra Vučića iz Kaira – 22 odsto televizijskog auditorijuma

Televizija Pink bila je dominantna kada je reč o serijskom programu:

Odlične rezultate gledanosti ostvarile su serija Oteta, Fatalna ljubav i Osveta

Hvala na ukazanom poverenju! Ostanite uz program vaše televizije Pink!

Autor: Marija Radić