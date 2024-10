TEATAR ODEON BIO JE SINOĆ ISPUNJEN DO POSLEDNJEG MESTA! Oduševljenje, smeh do suza i ovacije na premijeri mjuzikla 'Pogledaj dom svoj anđele'! Mitrović: Boro, hvala ti! (FOTO)

U Teatru Odeon sinoć je održana spektakularna premijera predstave 'Pogledaj dom svoj anđele', inspirasana legendom rok-in-rola Borom Đorđevićem. Nakon predpremijere koja je oduševila publiku, za premijeru se tražila karta više, a mnogobrojna publika pozdravila je glumačku ekipu i po desetominuztnim ovacijama.

Na ovoj muzičkoj komediji radilo se mesecima, a u samoj pripremi učestvovao je i frontmen 'Riblje Čorbe' kojem je komad i posvećen.

Komedija sa uzbudljivim zapletom predstavlja omaž legendi rok-in-rol muzike, nedavno preminulom, Bori Đorđeviću. Za fantastičnu gumačku ekipu, praćenu plesnim ansamblom i izvanrednim horom, publika je imala samo reči hvale.

Oduševljenje, smeh do suza i ovacije, tako bi se ukratko mogla opisati atmosfera na premijeri mjuzikla 'Pogledaj dom svoj anđele'.

Interesovanje za predstavu koja je svojevrsni omaž legendi rok en rola Bori Đorđeviću bilo je ogromno te je Teatar Odeon bio ispunjen do poslednjeg mesta.

Vlasnik i direkror Pink Media Gruop, Željko Mitrović, kao i vlasnik Teatra Odeon i producent ove komedije, podelio je sa nama svoje utiske pred premijeru:

- Očekujemo pravi spektakl. Sudeći po pretpremijeri, 90 minuta su se ljudi smejali od početka do kraja, ja sam držao štopericu. Svaka Čast Marku Jovičiću, reditelju, napravio je čaroban brodvej. Radili smo ovo zajedno sa Borom Đorđevićem, žao mi je što večeras neće biti tu da se pokloni. Bili smo s njim u kontaktu praktično do 15 dana pre nego što se sve desilo, njegov duh je tu i ponašaćemo se kao da je tu sa nama...Ja sam kasnio što imamo problem s kartama, ovo nije normalno. Imao sam jedno 400 ili 500 poziva na moj broj lični za karte, tako da, ljudi, biće karata, nemojte da se ljutite. Marko je to zeznuo, kao i sve ostalo, on je fenomenalan reditelj - rekao je Željko Mitrović, vlasnik i direktor "Pink Media Group", a na to se nadovezao i reditelj ovog mjuzikla, Marko Jovičić, koji je na ovom projektu vredno radio mesecima.

- Ispali smo da izbacimo dve premijere u roku od mesec i po dana, što nije nijedno pozorište u svetu. Imali smo 10 hiljada gledalaca i sad u naredna dva vikenda nemate da kupite karte. Radili smo brodvej koji je komedija, ministar tuži sam sebe i onda smo tražili koja je to grupa tražili smo grupu koja priča o tome, o političkom sistemu i našli smo da je to "Riblja čorba". I stvarno u dogovoru i saradnji sa Borom Čorbom evo već osam meseci mi spremamo ovo. Mislim da je Beograd dobio jedan brodvej koji će moći da parira 'Bibi u uhu', 'Ljubavnom pismu', "Radovanu trećem". Publika od 7. može da kupi karte, a jedini smo koji imaju prava za korišćenje Riblje Čorbe u teatru Odeon, imate tu ekskluzivu da možete da slušate Riblju Čorbu u novim aranžmanima - rekao je Marko.

Željko Mitrović istakao je koliko je pokojni roker, Bora Đorđević, frontmen "Riblje Čorbe", bio srećan dok je radio na ovom mjuziklu.

- Nije samo prava, nego je Bora i učestvovao. Mi ćemo verovatno objaviti deo prepiski koje pokazuju koliko je Bori stalo i koliko je Bora učestvovao...Njegove reakcije su bile raziličite, prvo kada je usvojio tekst, pa mu se sve više i više sviđao, pa je sa Markom prepravljao tekst. Tako da, Boro, hvala ti! - dodao je vlasnik i direktor "Pink Media Group", Željko Mitrović.

Plesni ansambl, hor, specijalni efekti i naravno odlična ekipa glumaca oduševili su publiku i sudeći po reakcijama premašili su sva očekivanja.

- To je toliko sve ukomponovano, ova scenografija, pogotovu što sam bio na 'Luu', ovo je potpuno nešto drugačije, prosto je neverovatno koliko brzo ide predstava i koliko brzo idu promene- rekli su u glas Filip Maksimović i Ana Pendić.

- Veonma je dirljivo da se već pojkavila predstava koja je posvećena gospodinu Bori Đorđeviću, koji nas čuva odozgo. On je zaslužio tako nešto i u svakom slučaju ovo je veliko uzbuđenje za sve pozorišne ljude- rekal je posle premijere Ivana Vujić, rediteljka.

- Ovo je nova dimenzija umetnosti u Beogradu i Srbiji ali i regionu i mislim da je to zadatak za sva naša druga pozorišta da pokušaju da postignu ovaj nivo koji je Željko Mitrović sa Odeonom uspeo da napravi - rekao je Srbislav Filipović, analitičar.

- Bilo je zaista fantastično, to sam očekivala od svih učesnika i autora ove predstave, očekivala sam spektakl, a spektakl smo i dobili- rekla je Milica Milša, glumica.

- Ova predstava je drugačija, ali baš interesantna, a interesantno je da je kao druga predstava koja se ovde daje uspela da nam pokaže nešto drugačije, a opet da iskorsti ono što Odeon kao pozorište poseduje- rekla je ćerka Željka Mitrovića, Sandra Mitrović, rediteljka.

- Željko Mitrović , bez obzira što je on ovde samo producent, ali ovde se oseća neka vrsta samoironije koju ja poštujem. I pored sjajne muzike, koreografije, mi polako i pored dobro izabranog žanra, mi idemo ka onome što je epicentar teatra, a to je gluma - dodao je Brnislav Lečić.

Žarko Jokanović, glumac rekao je posle premijere da ovde imamo izvrsnu komediju:

- Imamo ovde urnebesnu komediju gde se samo smejete i mislim da je to ono što je ovde jako potrebno sa fenomenalnom glumačkom ekipom.

- Predstava je odlična kritika društav i ovo što sve prikazuje je istina - rekla je Jovana Jeremić.

- Došla sam na muziku Bore Čorbe i dobila sam je ali u jednom fenomenalnom fejdovskom pakovanju- impresije su Suzane Mančić, voditeljke.

Mjuzikl 'Pogledaj dom svoj anđele' opisuje savremeno drušzvo na duhovit način, a čitava priča protkana je najvećim hitovima Riblje Čorbe, te je jasno zašto su ovi predstavu na prvo gledanje zavolele sve generacije.

Autor: Jovana Nerić