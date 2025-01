'SHOULD I STAY OR SHOULD I GO?' Željko Mitrović se oglasio iz Amerike: Evo šta radi 48 sati uoči Trampove inaoguracije (FOTO)

Direktor i vlasnik Pink Media Group Željko Mitrović oglasio se iz Amerike i najnovijom objavom oduševio pratioce na Instagramu.

Mitrović je objavio fotografiju iz jednog restorana u Londonu, pa pomenuo i Trampovu inaoguraciju.

- U Srbiji je šet ujutru, a ovde u Americi ponoć, još nešto malo više od 48 sati do inauguracije, pa je pitanje koje se logično nameće, SHOULD I STAY OR SHOULD I GO? Sexy Fish P.S. Mislim na “Sexy Fish” restoran koji radi do jutra….. - napisao je Mitrović u opisu objave.

Direktor i vladnik Pink Media Groupe boravi u Americi gde će prisustvovati inaoguraćiji predsednika SAD Donalda Trampa.

Autor: Snežana Milovanov