Šefild Ford, CEO Raven Advisory, LLC i Željko Mitrović predsednik upravnog odbora PRDC-a su danas zvanično potpisali ugovor o saradnji između dve firme povodom buduće srpsko-američke proizvodnje bespilotnih letelica.

Tim povodom, u zgradi Pink Media Group danas je održana zajednička konferencija za medije koja je okupila veliki broj ljudi. Konferenciji su prisustvovali Željko Mitrović, CEO kompanije Pink Media Group i direktor PR-DC, Šefild Ford, CEO Raven Advisory LLC, i Miloš Petrašinović, vazduhoplovni inženjer i suvlasnik PR-DC kao i Ivan Vlatković, potpredsednik Pink Media Group.

Okupljenima se najpre obratio Željko Mitrović koji je istakao da je pomenuti ugovor jedna od najznačajnijih stvari za kompaniju PR-DC.

- Danas ćemo ovde pred kamerama potpisati možda jedan od najznačajnijih ugovora ikada. Vi ste možda pratili, mi smo u Atlanti potpisali predugovor za osnivanje srpsko-američke kompanije, sa našom prijateljskom firmom u Americi "Raven", Šef je ispred Ravena, i Miloš Petrašinović je kao što znate glavni nosilac razvoja PR-DC firme.

Ovaj ugovor je za nas jedna od najvažnijih stvari u istoriji, jer smo prepoznati od strane firme Raven koja ima ogromnog iskustva, jer je ponikla iz vojne industrije i danas se u oblasti vojne industrije nalazi na vrlo visokoj lestvici američkih kompanija, objasnio je potom Mitrović.

- Bave se implementacijom novih tehnoligija, obukama, testiranjem, različitim poligonima za obuku, svih onih koji upravljaju novim tehnologijama - dodao je Mitrović.

"Verujem da nam je sada nebo limit"

- Kompatibilitet naših firmi je ogroman, nama je potrebno mnogo veće tržište i to će Rejven da nam ostvari kao želju. Rejven je prepoznao PR-DC kao jednu od najznačajnihjih kompanija u oblasti visokih tehnologija proizvodnje bespilotnih letelica. Jedan od naših proizvoda IKA bombarder je proglašen najboljim na svetu, na mnogim sajmovima. Videli ste i naš najnoviji proizvod koja izbacuje, odnosno lansira osam raketa. Ono što je važno je da ćemo sada biti poznatiji, prepoznatljvi, i možda jedni od vodećih na svetu. Nama je samo nebo limit, to verujem - rekao je Mitrović, pa dodao:

- Ime firme koju smo formirali zajedno zove se "USAT". Firma je, kao što sam rekao, oblikovana i formatirana za proizvodnju bespilotnih letelica, za oblast vojnih namena. I sve sadašnje letelice koje proizvodimo, i koje ćemo u budućnosti proizvoditi će biti zajedno stvarane. To ne znači da se neće stvarati u Srbiji. Sada imamo dva proizvodna centra, u Americi i Srbiji. To je važno pre svega zbog proširenja tržišta, bržeg tehnološkog razvoja i zbog toga što je to u hiljadama milja rastojanje, i zbog relativno niskor "rejndža", dobro je da imamo dva proizvodna centra, jer će to pospešiti i ubrzati naš razvoj - rekao je Mitrović.

Miloš Petrašinović, vazduhoplovni inženjer i suvlasnik PR-DC takođe se obratio prisutnima istakavši da potpisivanje ovakvog ugovora mnogo znači, posebno jer će se znanjA srpskih i američkih inženjera udružiti.

- Ja bih se zahvalio Šefu na poverenju, naravno i Željku. Kasnije ćemo pričati o zajedničkoj kompaniji, sada bih istakao da smo zajedno prošli proces u kom smo spoznali šta je svetu potrebno, zajedno ćemo proizvoditi proizvode, i danas smo tu da osnujemo kompaniju. Dakle, zajedno sa svom snagom američkih i srpskih partnera - rekao je Petrašinović.

- Zahvaljujem se i Željku, jer bez njega i tima, na čelu sa Ivanom, mi kao inženjeri ne bismo došli u situaciji da u celom svetu budemo prepoznati kao inženjeri iz Beograda, koji su se ovde školovali. Danas imamo mogućnost da proizvodimo nešto što je najbolje na svetu. Hvala na prilici koju nam je ukazao Željko pre pet godina. Mi smo ovim počeli da se bavimo pre 10 godina i ovome smo posvetili naše živote. Mislimo da je ovaj ugovor jedan važan događaj u Srbiji. Ovo je važno za mlade u Srbiji, da treba da se bave čime žele, jer svojim znanjem mogu da ostvare svoje snove - dodao je Petrašinović.

Podsetimo, pre nešto više od 20 dana, Željko Mitrović je svoje pratioce na društvenoj mreži Instagram obradovao sjajnim vestima. Mitrović je sa kompanijom PR-DC tada otputovao u Ameriku, gde je imao brojne sastanke, a jedna od najvažnijih stvari ticala se upravo saradnje sa američkom firmom Raven.

- Chief Executive Officer, Raven Advisory, LLC I Željko Mitrović predsednik upravnog odbora PRDC-a su upravo potpisali sporazum o izgradnji zajedničke fabrike u Americi za proizvodnju PRDC-ovih bespilotnih letelica! Biznis plan predviđa zaradu od čak dve milijarde dolara u prve tri godine! - napisao je Željko tada na svom Instagram profilu.

Mitrović je tog dana prethodno objavio snimak na kome leti poput Supermena, pa objasnio o kakvom neverovatnom uspehu se radi:

- Danas je taj dan, ovde u Americi, za manje od pola sata potpisujem ugovor kojim bi ja i moji partneri u okviru zajedničke kompanije PRDC-a i RAVEN-a, trebalo da za manje od tri godine zaradimo oko dve milijarde dolara - napisao je tada.

Kompanija PR-DC je zahvaljujući brojnim inovacijama, postali lider u oblasti modernih tehnologija, a Mitrović je još jednom dokazao da mu je samo nebo granica, te se novi projekti koje već uveliko smišljaju i sa nestrpljenjem očekuju!

