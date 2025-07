VIKEND U ZNAKU RUŽIČASTE TELEVIZIJE: I u danima za nama ELEVIZIJA PINK je bila najgledanija (FOTO)

Televizija Pink je tokom petka i subote bila apsolutno najgledanija televizija u Srbiji, dok je u nedelju bila najgledanija komercijalna televizija u Srbiji, govore jedini zvanični rezultati merenja gledanosti agencije Nilsen.

Televizija Pink je od svih komercijalnih emitera, ali i Javnog servisa Srbije bila gledanija u totalu, među ženskom publikom, među gledaocima starosti od 18 do 49 godina… među ženskom publikom starosti od 18 do 49 godina i među urbanom populacijom, dok je od svih komercijalnih televizija bila gledanija među gledaocima sa teritorije Beograda,. kao i među gledaocima iz prestonice starosti od 18 do 49 godina.

Verna Pinkova publika bila je uz najgledaniji rijaliti program:

Elita 8: Pitanja novinara – 17 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 20 odsto ženskog auditorijuma

Emisija Elita 8: Nominacije je sa 26 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 33 odsto ženskog auditorijuma uška u top 10 najgledanijih emisija u danu na svim televizijama

Elita 8: Izbacivanje – 18 odsto televizijskog auditorijuma, 22 odsto ženskog auditorijuma

Milionski auditorijum pratio je Pinkov zabavni program:

Autorska emisija Sanje Marinković Magazin In je bila najgledanija zabavna emisija u svom terminu

Finale najgledanijeg muzičkog takmičenje Zvezde Granda pratilo je 23 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 29 odsto ženskog auditorijuma. Sa blizu 1.200.000 gledalaca finale Zvezda Granda bilo je apsolutno najgledanija emisija u danu na svim televizijama

Emisija o poznatima Premijera: Vikend specijal bila je najgledanija emisija u svom terminu

Televizija Pink bila je apsolutni lider u informativnom programu:

Nacionalni dnevnik je tokom jučerašnjeg dana bio najgledanija informativna emisija svih komercijalnih emitera

Slede ga Jutarnji dnevnik... Nacionalni dnevnik u 10.... Nacionalni dnevnik u 13..... Popodnevni dnevnik

Novo jutro - 16 odsto televizijskog auditorijuma

Novo vikend jutro je sa blizu 900.000 bilo 2. najgledanija emisija u danu na svim televizijama i apsolutno najgledaniji jutarnji program u Srbiji

Politički talk show Hit Tvit je sa blizu 1.000.000 gledalaca bio ubedljivo najgledanija emisija u danu na svim televizijama

Specijalna emisija: Blokade širom Srbije je ušla u top 10 najgledanijih emisija u danu na svim televizijama

Otvaranje deonice auto-puta Miloš Veliki od Pakovraća do Požege - 17 odsto televizijskog auditorijuma

Televizija Pink bila je dominantna kada je reč o serijskom programu:

Odlične rezultate gledanosti ostvarile su serije Klopka ljubavi, Oteta, Osveta i Tri sestre

Hvala na ukazanom poverenju! Ostanite uz program vaše televizije Pink!

Autor: A.A.