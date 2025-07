U Trećem osnovnom sudu u Beogradu održano je ročište po tužbi lidera Pokreta Kreni-Promeni Save Manojlovića protiv vlasnika i direktora Pink Media Group Željka Mitrovića zbog uvrede, jer mu je Mitrović u jednom TV duelu u žaru rasprave rekao da je lažov.

Željko Mitrović je po završetku ročišta rekao da je ono proteklo odlično.

- To je po onoj njegovoj staroj tužbi, još iz 2022. godine, a odnosi se na onaj naš televizijski duel u emisiji Ljubice Gojgić na televiziji Vojvodina. Ja mislim da je prošlo odlično. Zapravo, on je mene tužio na okolnosti gde sam rekao da je retardiran i da je lažov. Neuobičajeno je da je u praksi iko ikada tužio nekoga za razmenu vatre u televizijskom ili političkom duelu. To je zapravo, ja bih rekao, razumljiva i podrazumevajuća stvar, da sevaju varnice, i bez namere da bilo koga uvredim ili povredim ja sam rekao ono što stvarno mislim - da je lažov, što sam pokušavao danas da dokažem i mislim da smo na pravom putu da to dokažemo - kazao je Mitrović i dodao:

Rekao sam da stvarno verujem u to da je retardiran. Čak planiram da na sledećem ročištu tražim veštačenje na okolnosti da je retardiran, tako što bi uradili nekakav test inteligencije i on i ja tu u sudu ili neku drugu vrstu veštačenja.

Mitrović je pojasnio da neko ko ne može da spozna da govori neistinu, iako mu pokažete dokumeta i upozorite ga, shvatite da možda nije kriv, već da ne može da shvati.

- On je tada govorio da mi ne plaćamo porez, onda sam mu doneo dokument kako su svi porezi uredno plaćeni, kako Pink redovno plaća porez, on se pravio lud, onda sam shvatio da on možda nije kriv, možda je nivo intelektualnih sposobnosti u pitanju. Da je lažov, to je praktično lingvistička uslovna okolnost koja nema alternativu. Mi za laž možemo reći da je neistina, ali evo, proverite u Leksikonu, Vujakliji, na ChatGPT-iju, na Grook-u, gde god hoćete proverite kako se zove čovek koji laže - zove se lažov i nema alternativnog termina, lingvistički apsolutno ispravno, pogotovo što je nivo njegovih laži bio toliki da je bilo, čini mi se, razumljivo i svima u sudnici da on zapravo jeste jedan običan lažov - rekao je Željko Mitrović.

Kako kaže, kada je pročitao tužbu shvatio je da ga je Manojlović tužio na okolnosti koje su nedvosmisleno tačne.

- Pri tom, nisam nijednog trenutka imao ideju da ga vređam i povredim, nego sam izneo svoje mišljenje u odnosu na ono što se dešavalo u tom studiju. Samo da podsetimo, ja sam posle ogromnog broja njegovih laži koje je izneo u tom periodu 2022. godine predložio da to raščistimo pred živim kamera, onda prvo nije hteo, onda je rekao da hoće pod svojim uslovima, a uslovi su bili da on bira novinara, ja sam prihvatio sve, i da izabere televiziju, to je TV Vojvodina, doduše bilo je to kod Peconija u studiju, u TV Hepi, ne znam, valjda Vojvodina iznajmljuje te studije, izabrao je novinara Ljubicu Gojgić, izabrao je sve ono što je mislio da njemu odgovara. Ja se osećam da sam trijumfovao na tom TV duelu i pojasnio ko je zapravo Savo Manojlović. Mislim da sam, ne bih rekao spreman, nego da imam sve argumente na svojoj strani - zaključio je Željko Mitrović.

Mitrović se ovim povodom oglasio i na Instagramu, gde je poručio sledeće:

Evo kako je prošlo suđenje sa Savom Manojlovićem! Rekao sam mu da je lažov, i retard, u tv duelu Ljubice Gojgić na TV Vojvodina, još 2022. godine, bez ikakve namere da ga uvredim ili na drugi način povredim, rekao sam istinu, jer čovek koji laže se zove “LAŽOV” i nema alternativnog lingvističkog termina tipa “negovornik istine” ili slično, proverio sam u Vujakliji, chatgpt-iju, Grooku, a kada mu još podnesete pred nos dokaze da laže, a on se pravi lud, onda se zapitate da li se možda i ne pravi lud, možda je samo retardiran! Na sledećem ročištu ću tražiti veštačenje na okolnosti da je retardiran, predložiću da tu pred poštovanim sudijom uradimo kratak i brz test inteligincije! Tv dueli podrazumevaju razmenu vatre, i nije uobičajno da se kao strine tužakamo zbog toga! Onaj ko izgubi ima pravo da se ljuti ali onaj ko nema kondiciju za učestvovanje u javnom životu treba da ga se mane! P.S. Ako je neko zaboravio kako je izgledao taj tv duel ovde je link da mozete da se podsetite! https://www.youtube.com/watch?v=HzIezyusqRU

