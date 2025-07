Svaka objava Željka Mitrovića privlači sve veću pažnju javnosti.

U novoj objavi na Instagramu vlasnik Pink Medija Grupe Željko Mitrović osvrnuo se na fenomen lutke ''Labubu'', trenutno najpopularnije na svetu.

Ovu objavu za manje od dva sata videlo je više od 200.000 korisnika Instagrama.

- Nije tačno da je lutka “Labubu” običan “drogirani Teletabis”! Svet lutaka je svuda oko nas, kad ovo kažem, ne mislim samo na lepe žene, već na sve one koji žive život lutke i to one lutke sa praznim baterijama! Ljudi su skloni da relativno skroman procenat aktivnosti funkcija frontalnog režnja mozga dodatno pasiviziraju, umesto da izazovima pospeše maksimalnu neuronsku aktivnost mozga! Mit je da je ljudima aktivno samo 10% mozga, svaka ćelija u mozgu je aktivna, i od nas, i da ponovim samo od nas, zavisi koliki ćemo procenat sinapsi za dendritsko-neuronski proces aktivirati! Sto više neuronskih aktivnosti imamo, više ćemo usporiti deobu telomera, ili krajeve našeg hromozomskog niza, jer tako ćelije do kojih stižu, baš te informacije, zbunjujemo i činimo da ćelije misle da smo deca, a zapravo usporavamo starenje ili bolje reći ostajemo mladi - napisao je Mitrović u svojoj objavi i dodao:

Anatomski gledajući homosapiens może živeti i više od 200 godina ali je neophodno NOVIM IZAZOVIMA i držanjem neuronskog sistema u STALNOM statusu “dečije znatiželje”, ili stalnom otkrivanju i zapažanju novog, postići maksimalnu angažovanost celokupnog nervnog sistema! To je put kako ćemo zbuniti naše ćelije i tkivo da ne počnu da odumiru jer to jedva čekaju! I da se vratim na početak, lutka je lepa samo kad je lutka, ali zato su SVI LJUDI beskonačno lepi i kad nisu lutke, samo to teško otkrivaju jer je stvarna lepota skromna, stidljiva i uglavnom se ne vidi golim okom! Željko Mitrović 24. 7. 2025."

Pored zanimljivog videa Željko Mitrović se osvrnuo i na savremeni način života, pasivnost ljudi, nedovoljno korišćenje potencijala mozga i objasnio kako sve to utiče na starenje i gubitak vitalnosti.

Mitrović još jednom je dokazao da nije samo medijski magnat, već i čovek koji duboko promišlja i analizira savremene fenomene.

Objave Željka Mitrovića dižu veliku prašinu i privlače pažnju korisnika društvenih mreža, te tako objava o potpisivanju ugovora za Elitu 9 sa Filipom Đukićem i dalje obara rekorde.

Za manje od 24 sata nakon objavljivanja ove informacije objavu Željka Mitrovića na Instagramu videlo je više od milion i 100.000 korisnika ove društvene mreže.

Mitrović je uz objavu napisao:

Ponudio mi je Filip da kupim njegovih 500 dinara, na sniženju, za samo 1.000 dinara, prihvatio sam, ali pod uslovom da on prihvati da uđe u Elitu i eto, napravismo dogovor! U ugovor sam naravno stavio i član o pravilima za korišćenje toaleta!

Podsetimo, u novoj televizijskoj sezoni gledaoce očekuju brojne nove emisije iznenađenja, serije, filmovi, kvizovi, ali i nova deveta sezona Elite - ubedljivo najgledanijeg rijaliti programa na našim prostorima.

Autor: Pink.rs