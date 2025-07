MORA NA MORE, JER ON JE ŽEKS: Željko Mitrović U EPSKOJ BORBI SA NEMANIMA – Digitalni spektakl koji je ZAPALIO Instagram! (VIDEO)

Mitrović u borbi s čudovištima – AI spektakl kakav niste videli!

Direktor i vlasnik Pink Media Group, Željko Mitrović, nastavlja da pomera granice kada je reč o spajanju tehnologije, umetnosti i ličnog izraza. U svojoj najnovijoj Instagram objavi, Mitrović je podelio još jedan vizuelno spektakularan video, koji je kreiran uz pomoć veštačke inteligencije.

Ovoga puta, Mitrović "odleće" iznad mora, ali njegov let se ubrzo pretvara u epsku borbu sa morskim nemanima i čudovištima, uz pozadinsku numeru "Mora na more.." - što je i više nego simbolično, jer kao što znamo: "On je Žeks."

Uz video je duhovito poručio:

A lepo su mi govorili i upozoravali prijatelji, 'koji ćeš đavo na moru'? Bili su u pravu, na moru sve neke nemani i čudovišta!

Očekivano, objava je odmah izazvala reakcije na društvenim mrežama. Komentari pljušte, a jedan od najpopularnijih glasi:

"Najjači profil na Instagramu!"

Ovo nije prvi put da Mitrović koristi AI tehnologiju kako bi kreirao originalne video performanse, često obogaćene ličnim pečatom, ironijom i snažnom porukom. Njegove objave su postale prepoznatljiv miks digitalne umetnosti, društvenog komentara i pop-kulture.

Da li su nemani iz videa metafora? Da li je more simbol izazova? Ili je sve samo još jedan "Žeksovski" spektakl za fanove?

Jedno je sigurno – Mitrović zna kako da zadrži pažnju publike.

Autor: Dalibor Stankov