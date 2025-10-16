'OPET TVITERAŠI PIŠU DA SAM UMRO' Željko Mitrović briljirao reakcijom: Kad god me sahrane, oni me zapravo dodatno nadograde, ali sad već ne mogu da 'dovate' pa im je malo problem (VIDEO)

Željko Mitrović, direktor i vlasnik Pink Media Group, reagovao je na Instagramu na nove objave o njegovoj smrti koje su se mogle videti na društvenoj mreži X.

Željko Mitrović je na nove navode tviteraša da je umro odgovorio na sebi svojstven i prepoznatljiv način.

- Opet tviteraši pišu da sam umro! Evo kako ja vidim tu situaciju, kad god me tviteraši sahrane, oni me zapravo dodatno nadograde, ali sad već ne mogu da “dovate”pa im je malo problem - napisao je Mitrović.

Mitrović je uz ove reči objavio i snimak napravljen pomoću veštaške inteligencije, na kojem se vidi njegova statua koja je zavidne visine i koja simbolično ilustruje brilijantan odgovor.

Željko Mitrović je na ovaj način svojim odgovorom još jednom pokazao da je u svakom smislu ''iznad situacije''.

Mitrović je ranije danas futurističkim snimkom privukao veliku pažnju javnosti, a uz njega je poslao i snažnu poruku.

Ovo sam ja. Ne vole me svi, ne mrze me svi, ne moram nikome ništa da dokazujem. Moj život nije šou program.

Autor: Pink.rs