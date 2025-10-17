AKTUELNO

TV

TV PINK NASTAVLJA DA OBARA SVE REKORDE U GLEDANOSTI: I ovog četvrtka bili ste uz ružičastu televiziju (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Televizija Pink je tokom jučerašnjeg dana bila najgledanija televizija u Srbiji, govore jedini zvanični rezultati merenja gledanosti agencije Nilsen.

Televizija Pink je od svih komercijalnih emitera, ali i Javnog servisa Srbije bila gledanija u totalu..... među ženskom publikom.... među gledaocima starosti od 18 do 49 godina.... među ženskom publikom starosti od 18 do 49 godina.... među gledaocima sa teritorije Beograda..... među gledaocima iz prestonice starosti od 18 do 49 godina.... kao i među urbanom populacijom.

Foto: TV Pink Printscreen

Foto: TV Pink Printscreen

Verna Pinkova publika bila je uz najgledaniji rijaliti program:

Elita 9: Pitanja gledalaca – 17 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 19 odsto ženskog auditorijuma

Elita 9: Gledanje snimaka – 18 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 21 odsto ženskog auditorijuma

Foto: Pink.rs

Milionski auditorijum pratio je Pinkov zabavni program:

Najhumaniji TV serijal Kuća od srca – 14 odsto ženskog auditorijuma

Foto: Foto: Jelena Simonović

Televizija Pink bila je apsolutni lider u informativnom programu:

Nacionalni dnevnik je sa 15 odsto televizijskog auditorijuma zauzeo 6. mesto na listi najgledanijih emisija u danu na svim televizijama

Foto: TV Pink Printscreen

Slede ga Jutarnji dnevnik... Nacionalni dnevnik u 10.... Nacionalni dnevnik u 13..... Popodnevni dnevnik

Televizija Pink bila je dominantna kada je reč o serijskom programu:

Odlične rezultate gledanosti ostvarile su serije Klopka ljubavi, Oteta, Sudbina i Familija

Foto: Promo

Hvala na ukazanom poverenju! Ostanite uz program vaše televizije Pink!

Autor: Iva Besarabić

