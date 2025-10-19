Gledajte 'HIT TVIT' večeras od 21 sat na TV Pink: Evo ko su gosti Verice Bradić

Verica Bradić sa svojim gostima i pratiocima na društvenim mrežama i večeras bira najvažniju objavu nedelje na društvenim mrežama.

O nedelji za nama, padu nadstrešnice u Novom Sadu, sistemu laži blokadera i drugim aktuelnim temama govoriće sagovornici voditeljke Verice Bradić.

NjenI gosti biće:

Profesor Rada Tmušić Stepanov, publicista i pisac

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić

Saša Borojević, narodni poslanik u Skupštini grada Beograda

Gledaoci u toku emisije mogu da glasaju za predloge na Fejsbuk stranici Hit tvit i na tviter nalogu hit_tvit. Takođe, gledaoci u toku emisije mogu da se uključe i glasaju i uživo u emisiji.

Večeras u 21 sat na televiziji Pink ne propustite novo izdanje emisije "HIT TVIT"!

Autor: D.Bošković