Gledajte 'HIT TVIT' večeras od 21 sat na TV Pink: Evo ko su gosti Verice Bradić

Verica Bradić sa svojim gostima i pratiocima na društvenim mrežama i večeras bira najvažniju objavu nedelje na društvenim mrežama.
O nedelji za nama, padu nadstrešnice u Novom Sadu, sistemu laži blokadera i drugim aktuelnim temama govoriće sagovornici voditeljke Verice Bradić.
NjenI gosti biće:
Profesor Rada Tmušić Stepanov, publicista i pisac
Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić
Saša Borojević, narodni poslanik u Skupštini grada Beograda
Gledaoci u toku emisije mogu da glasaju za predloge na Fejsbuk stranici Hit tvit i na tviter nalogu hit_tvit. Takođe, gledaoci u toku emisije mogu da se uključe i glasaju i uživo u emisiji.
Večeras u 21 sat na televiziji Pink ne propustite novo izdanje emisije "HIT TVIT"!
