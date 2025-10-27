TV PINK PONOVO NAJGLEDANIJA: Nastavlja se dominacija! Ubedljivo ispred konkurencije

Televizija Pink je tokom vikenda bila ubedljivo najgledanija televizija u Srbiji, govore jedini zvanični rezultati merenja gledanosti agencije Nilsen.

Televizija Pink je od svih komercijalnih emitera, ali i Javnog servisa Srbije bila gledanija u totalu, među ženskom publikom, među gledaocima starosti od 18 do 49 godina, među ženskom publikom starosti od 18 do 49 godina, među gledaocima sa teritorije Beograda, među gledaocima iz prestonice starosti od 18 do 49 godina, kao i među urbanom populacijom.

Verna Pinkova publika bila je uz najgledaniji rijaliti program:

Emisija Elita 9: Gledanje snimaka je sa 18 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 20 odsto ženskog auditorijuma ušla u top 10 najgledanijih emisija u danu na svim televizijama

Elita 9: Pitanja novinara – 25 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 28 odsto ženskog auditorijuma

Elita 9: Nominacije – 25 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 29 odsto ženskog auditorijuma

Elita 9: Izbacivanje – 21 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 24 odsto ženskog auditorijuma

Milionski auditorijum pratio je Pinkov zabavni program:

Autorska emisija Sanje Marinković Magazin In bila je najgledanija zabavna emisija u svom terminu

Pinkove zvezde su i ove subote oborile sve rekorde gledanosti! Pinkove zvezde bile su neprikosnovene u posebnim grupama gledalaca: novu epizodu najgledanijeg muzičkog takmičenja pratilo je 15 odsto ženske publike, 17 odsto ženske publike starosti od 18 do 49 godina i čak 20 odsto gledalaca iz Beograda starosti od 18 do 49 godina – što znači da su Pinkove zvezde u ovoj kategoriji gledalaca bile 4 puta gledanije od konkurencije. Sa skoro 1.000.000 gledalaca, Pinkove zvezde bile su 2. emisija sa najvećim brojem gledalaca u danu na svim televizijama

Premijera: Vikend specijal je u nedelju, tokom višečasovnog živog programa bila 3. najgledanija emisija u danu na svim televizijama

Televizija Pink bila je apsolutni lider u informativnom programu:

Nacionalni dnevnik je tokom vikenda ušao u top 10 najgledanijih emisija u danu na svim televizijama

Slede ga Jutarnji dnevnik... Nacionalni dnevnik u 10.... Nacionalni dnevnik u 13..... Popodnevni dnevnik

Novo vikend jutro je sa blizu 1.000.000 gledalaca bilo najgledanija emisija u danu na svim televizijama i ubedljivo najgledaniji jutarnji program u Srbiji

Politički talk show Hit Tvit je sa blizu 800.000 gledalaca bio 6. najgledanija emisija u danu na svim televizijama

Milionski auditorijum pratio je otvaranje fabrike Muhlbauer grupe u Staroj Pazovi

Televizija Pink bila je dominantna kada je reč o serijskom programu:

Odlične rezultate gledanosti ostvarile su serije Klopka ljubavi, Oteta, Sudbina i Familija

Hvala na ukazanom poverenju! Ostanite uz program vaše televizije Pink!

Autor: D.Bošković