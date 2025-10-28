I OVOG PONEDELJKA BILI SMO NA SAMOM VRHU PO GLEDANOSTI! TV PINK nastavlja da obara sve rekorde (FOTO)

Televizija Pink je tokom jučerašnjeg dana bila ubedljivo najgledanija televizija u Srbiji, govore jedini zvanični rezultati merenja gledanosti agencije Nilsen.

Televizija Pink je od svih komercijalnih emitera, ali i Javnog servisa Srbije bila gledanija u totalu, među ženskom publikom, među ženskom publikom starosti od 18 do 49 godina i među gledaocima iz prestonice starosti od 18 do 49 godina, dok je od komercijalnih televizija bila gledanija među gledaocima starosti od 18 do 49 godina, među gledaocima sa teritorije Beograda, kao i među urbanom populacijom.

Verna Pinkova publika bila je uz najgledaniji rijaliti program:

Emisija Elita 9: Izbor potrčka je sa 21 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 25 odsto ženskog auditorijuma ušla u top 10 najgledanijih emisija u danu na svim televizijama

Elita 9: Pretres nedelje sa Milanom – 26 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 31 odsto ženskog auditorijuma

Milionski auditorijum pratio je Pinkov zabavni program:

Ekskluzivno – 15 odsto ženskog auditorijuma

Televizija Pink bila je apsolutni lider u informativnom programu:

Nacionalni dnevnik je tokom vikenda ušao u top 10 najgledanijih emisija u danu na svim televizijama

Slede ga Jutarnji dnevnik, Nacionalni dnevnik u 10, Nacionalni dnevnik u 13 i Popodnevni dnevnik.

Novo jutro – 15 odsto televizijskog auditorijuma

Televizija Pink bila je dominantna kada je reč o serijskom programu:

Odlične rezultate gledanosti ostvarile su serije Klopka ljubavi, Oteta, Sudbina i Familija

Hvala na ukazanom poverenju! Ostanite uz program vaše televizije Pink!

Autor: Jovana Nerić