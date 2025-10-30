I U DANU ZA NAMA BILI SMO NAJGLEDANIJI: TV PINK nastavlja da obara sve rekorde u gledanosti (FOTO)

Televizija Pink je tokom jučerašnjeg dana bila ubedljivo najgledanija televizija u Srbiji, govore jedini zvanični rezultati merenja gledanosti agencije Nilsen.
Televizija Pink je od svih komercijalnih emitera, ali i Javnog servisa Srbije bila gledanija u totalu, među ženskom publikom, među gledaocima sa teritorije Beograda, među gledaocima iz prestonice starosti od 18 do 49 godina i među urbanom populacijom, dok je od svih komercijalnih televizija bila gledanija među gledaocima starosti od 18 do 49 godina, kao i među ženskom publikom starosti od 18 do 49 godina.
Verna Pinkova publika bila je uz najgledaniji rijaliti program:
Elita 9: Pitanja gledalaca – 22 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 30 odsto ženskog auditorijuma
Milionski auditorijum bio je uz zabavni program televizije Pink:
Emisija Paparazzo lov je sa 19 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 25 odsto ženskog audotorijuma ušla u top 10 najgledanijih emisija u danu na svim televizijama
Televizija Pink bila je apsolutni lider u informativnom programu:
Nacionalni dnevnik je tokom jučerašnjeg dana bio najgledanija informativna emisija svih komercijalnih emitera
Slede ga Jutarnji dnevnik... Nacionalni dnevnik u 10.... Nacionalni dnevnik u 13..... Popodnevni dnevnik
Novo jutro - 15 odsto televizijskog auditorijuma
Milionski auditorijum pratio je vanredno obraćanje predsednika Srpske napredne stranke ispred platoa Skupštine Srbije
Televizija Pink bila je dominantna kada je reč o serijskom programu:
Odlične rezultate gledanosti ostvarile su serije Klopka ljubavi, Oteta, Sudbina i Familija
Hvala na ukazanom poverenju! Ostanite uz program vaše televizije Pink!
Autor: A.A.