I U DANU ZA NAMA BILI SMO NAJGLEDANIJI! TV PINK nastavlja da obara sve rekorde u gledanosti (FOTO)

Televizija Pink je tokom jučerašnjeg dana bila ubedljivo najgledanija televizija u Srbiji, govore jedini zvanični rezultati merenja gledanosti agencije Nilsen.

Televizija Pink je od svih komercijalnih emitera, ali i Javnog servisa Srbije bila gledanija u totalu, među ženskom publikom, među gledaocima sa teritorije Beograda, među gledaocima iz prestonice starosti od 18 do 49 godina i među urbanom populacijom, dok je od svih komercijalnih televizija bila gledanija među gledaocima starosti od 18 do 49 godina, kao i među ženskom publikom starosti od 18 do 49 godina.

Verna Pinkova publika bila je uz najgledaniji rijaliti program:

Elita 9: Pitanja gledalaca – 22 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 30 odsto ženskog auditorijuma

Milionski auditorijum bio je uz zabavni program televizije Pink:

Emisija Paparazzo lov je sa 19 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 25 odsto ženskog audotorijuma ušla u top 10 najgledanijih emisija u danu na svim televizijama

Televizija Pink bila je apsolutni lider u informativnom programu:

Nacionalni dnevnik je tokom jučerašnjeg dana bio najgledanija informativna emisija svih komercijalnih emitera

Slede ga Jutarnji dnevnik... Nacionalni dnevnik u 10.... Nacionalni dnevnik u 13..... Popodnevni dnevnik

Novo jutro - 15 odsto televizijskog auditorijuma

Milionski auditorijum pratio je vanredno obraćanje predsednika Srpske napredne stranke ispred platoa Skupštine Srbije

Televizija Pink bila je dominantna kada je reč o serijskom programu:

Odlične rezultate gledanosti ostvarile su serije Klopka ljubavi, Oteta, Sudbina i Familija

Hvala na ukazanom poverenju! Ostanite uz program vaše televizije Pink!

Autor: A.A.