Rijaliti, informativa i serije! Televizija Pink najgledanija u Srbiji tokom jučerašnjeg dana

Televizija Pink je tokom jučerašnjeg dana bila ubedljivo najgledanija televizija u Srbiji, govore jedini zvanični rezultati merenja gledanosti agencije Nilsen.

Televizija Pink je od svih komercijalnih emitera, ali i Javnog servisa Srbije bila gledanija u totalu.....

među ženskom publikom.... među gledaocima sa teritorije Beograda..... među gledaocima iz prestonice starosti od 18 do 49 godina.....

i među urbanom populacijom, dok je od komercijalnih televizija bila gledanija među gledaocima starosti od 18 do 49 godina.... kao i među ženskom publikom starosti od 18 do 49 godina.

Verna Pinkova publika bila je uz najgledaniji rijaliti program:

Emisija Elita 9: Vanredno ubacivanje je sa 18 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 23 odsto ženskog auditorijuma ušla u top 10 najgledanijih emisija u danu na svim televizijama

Elita 9: Izbor potrčka i pretres nedelje sa Milanom – 23 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 29 odsto ženskog auditorijuma

Milionski auditorijum pratio je Pinkov zabavni program:

Ekskluzivno – 14 odsto ženskog auditorijuma

Televizija Pink bila je apsolutni lider u informativnom programu:

Nacionalni dnevnik je tokom jučerašnjeg dana ušao u top 10 najgledanijih emisija u danu na svim televizijama

Slede ga Jutarnji dnevnik... Nacionalni dnevnik u 10.... Nacionalni dnevnik u 13..... Popodnevni dnevnik

Novo jutro – 16 odsto televizijskog auditorijuma

Milionski auditorijum pratio je dokumentarni film Deblokada

Televizija Pink bila je dominantna kada je reč o serijskom programu:

Odlične rezultate gledanosti ostvarile su serije Klopka ljubavi, Oteta, Sudbina i Familija

Autor: Dalibor Stankov