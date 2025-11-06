Armani Exchange ulazi u puls beogradske klupske scene uz partnerstvo sa klubom Kult

Italijanski brend Armani Exchange i beogradski underground klub Kult pokreću novu fazu saradnje koja spaja duh elektronske muzike, urbanu energiju i savremeni modni izraz.

Kult, jedan od najznačajnijih prostora na lokalnoj elektronskoj sceni i Armani Exchange, globalni brend koji već decenijama oblikuje vezu između muzike, stila i kulture, udružuju snage da zajedno ispišu novo urbano poglavlje Beograda.

Partnerstvo donosi pažljivo osmišljeni program događaja tokom novembra, decembra i januara meseca u kojima će se duh Armani Exchange brenda, sloboda izražavanja, inkluzivnost i energija grada pretočiti u atmosferu i vizualni identitet kluba Kult. Prvi nastupi u okviru saradnje su već najavljeni za novembar:

• Saturday, Nov 8 – MANFREDI, MENE & Drajzer

• Friday, Nov 14 – SEPP & NU ZAU with local support from DJ Cvtkvc, Zgonja and KidEye

• Saturday, Nov 29 – NIKOLA PAP & MARK AASGIER

Ova saradnja dolazi u trenutku kada beogradska klupska scena doživljava svoj novi kreativni zamah. Grad ponovo pulsira u ritmu elektronske muzike i zauzima svoje mesto na evropskoj mapi noćnog života. Kult u tom kontekstu stoji kao simbol prostora koji spaja umetnost, zvuk i vizuelni identitet, balansirajući između underground energije i sofisticiranog urbanog izraza.

Za Armani Exchange, ovo je prirodan nastavak istraživanja veze između mode i muzike. Brend, poznat po svom vibrantnom i dinamičnom duhu, globalno podržava umetnike i događaje koji promovišu autentičnost, slobodu i puls grada. U Beogradu, ta filozofija dobija lokalni karakter kroz saradnju sa Kultom - mestom koje spaja generacije i simbolizuje ritam novog urbanog grada.

Posetioci će u okviru partnerstva moći da iskuse spoj mode i muzike kroz brendirane vizuale, interaktivne instalacije i pomno odabrane izvođače koji predstavljaju savremeni zvuk metropole.Kult će, kao i uvek, zadržati svoj prepoznatljivi identitet, ali sada obogaćen novim estetskim i produkcijskim slojevima koje donosi saradnja sa brendom.

Ulaznice su već u prodaji i dostupne su na linku, a više informacija o predstojećim žurkama i programu pratite na zvaničnom profilu kluba Kult. Očekujemo vas na svima dobroj lokaciji, Čumićevo sokače 3.

Autor: S.M.