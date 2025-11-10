Pink oduvao konkurenciju! Najgledaniji u Srbiji – Elita, Hit Tvit i Pinkove zvezde oborili rekorde!

AKTUELNO

Televizija Pink je tokom petka i subote bila ubedljivo najgledanija televizija u Srbiji, dok je u nedelju bila najgledanija komercijalna televizija u Srbiji, govore jedini zvanični rezultati merenja gledanosti agencije Nilsen.

Televizija Pink je od svih komercijalnih emitera, ali i Javnog servisa Srbije bila gledanija u totalu..... među ženskom publikom....

među gledaocima iz prestonice starosti od 18 do 49 godina....

i među urbanom populacijom, dok je od svih komercijalnih televizija bila gledanija među gledaocima starosti od 18 do 49 godina....

među ženskom publikom starosti od 18 do 49 godina.... kao i među gledaocima sa teritorije Beograda.

Verna Pinkova publika bila je uz najgledaniji rijaliti program:

Elita 9: Gledanje snimaka - 14 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 16 odsto ženskog auditorijuma

Elita 9: Pitanja novinara – 27 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 34 odsto ženskog auditorijuma

Elita 9: Nominacije – 22 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 22 odsto ženskog auditorijuma

Elita 9: Izbacivanje – 15 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 19 odsto ženskog auditorijuma

Milionski auditorijum pratio je Pinkov zabavni program:

Autorska emisija Sanje Marinković Magazin In bila je najgledanija zabavna emisija u svom terminu

Pinkove zvezde su i ove subote oborile sve rekorde gledanosti! Pinkove zvezde bile su neprikosnovene u posebnim grupama gledalaca, a skoro 900.000 gledalaca, Pinkove zvezde bile su emisija sa ubedljivo najvećim brojem gledalaca u danu na svim televizijama

Premijera: Vikend specijal je u nedelju, tokom višečasovnog živog programa bila 3. najgledanija emisija u danu na svim televizijama

Televizija Pink bila je apsolutni lider u informativnom programu:

Nacionalni dnevnik je tokom vikenda ušao u top 10 najgledanijih emisija u danu na svim televizijama

Slede ga Jutarnji dnevnik... Nacionalni dnevnik u 10.... Nacionalni dnevnik u 13..... Popodnevni dnevnik

Novo vikend jutro je sa više od 800.000 gledalaca bilo 3. najgledanija emisija u danu na svim televizijama i ubedljivo najgledaniji jutarnji program u Srbiji

Politički talk show Hit Tvit je sa blizu 800.000 gledalaca bio 5. najgledanija emisija u danu na svim televizijama

Specijalna emisija Šta nam nude blokaderi: Politički plan i program u 10 tačaka ušla je u top 10 najgledanijih emisija u danu na svim televizijama

Televizija Pink bila je dominantna kada je reč o serijskom programu:

Odlične rezultate gledanosti ostvarile su serije Klopka ljubavi, Oteta, Sudbina i Familija

Hvala na ukazanom poverenju! Ostanite uz program vaše televizije Pink!

