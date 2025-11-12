AKTUELNO

TV

'NE POSTOJI PROBLEM KOJI NE MOŽE BITI REŠEN' Željko Mitrović novim snimkom ponovo pomerio granicu kreativnosti kroz AI tehnologiju i poslao MOĆNU PORUKU (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com/zeljkomitrovic ||

Poruka koja je daleko odjeknula i nadahnula sve!

Direktor i vlasnik Pink Media Grupe Željko Mitrović, ponovo je privukao veliku pažnju javnosti svojom objavom na Instagramu.

Naime, u najnovijem video snimku kreiranim uz pomoć veštačke inteligencije,, Mitrović se može videti kako lebdi iznad ulica Londona, pleše sa slučajnim prolaznicima, ali i surfuje čuvenom temzom, sve to dok se tema čuvenog filma "Nemoguća misija" čuje u pozadini.

Uz spektakularni video, Mitrović je sa svojim pratiocima podelio i inspirativnu poruku:

- Oduvek sam tvrdio, i bio sam u pravu "There is no problem that cannot be solved" NE POSTOJI PROBLEM KOJI NE MOŽE BITI REŠEN - poručio je Mitrović na svom Instagram profilu.

Njegove reči, kao i sam vizuelni prikaz, oduševili su pratioce na društvenim mrežama, a komentari su prepuni podrške i zahvalnosti za pozitivnu energiju koju Mitrović širi svojim objavama.

Mitrović je i ranije poznat po tome što kombinuje umetnost, tehnologiju i ličnu filozofiju, pa novi video mnogi vide kao još jedan njegov pokušaj da inspiriše pratioce i promoviše ideju da "sve što možeš da zamisliš – možeš i da stvoriš".

Autor: Iva Besarabić

