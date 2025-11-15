OVO JE NEVEROVATNO! Mitrović na novoj objavi na X platformi odgovorio na stotine komentara za samo sat vremena! LJUDI SU ODUŠEVLJENI, OVO MOŽE SAMO ON! (VIDEO)

Direktor i vlasnik Pink Media Grupe Željko Mitrović, objavio je emotivan spot i uz 'Neverne bebe' Olivera Mandića poslao snažnu poruku o međunarodnim odnosima. Ova njegova objava izazvala je pravi bum na mrežama!

Mitrovićevi pratioci su očigledno obradovani posebnim izvođenjem čuvene pesme „Neverne bebe“ Olivera Mandića, u kojoj stih „Ne zebe se zbog ljubavi“ Željko koristi kao metaforu za odnose među narodima i državama.

Ova objava je izazvala pravi bum na društvenoj mreži X, gde su ljudi reagovali fenomenalno, a ono što je sve oduševilo, a po čemu je Mitrović ponovo pokazao da je poseban i neponovljiv, jeste to što je na svaki komentar odgovorio i to samo u sat vremena od objavljivanja spota.

Uz objavu, Mitrović je poručio da su neke „ljubavi“ među državama često neuzvraćene ili jednosmerne, a prijateljstva zasnovana isključivo na istoj religiji mogu biti neiskrena.

Stih u ovoj pesmi kaže “NE ZEBE SE ZBOG LJUBAVI” Neke ljubavi izmedju naroda i država u svetu su podrazumevajuće,ili bolje reći neuzvraćene ili jednosmerne! Prijateljske ljubavi zasnovane na isključivo istoj religiji, mogu biti i krajnje neiskrene, jer prijatelji treba da se nadju u nevolji a ne kad je “sunčano vreme i ptice cvrkuću”! Srpska priča i problem sa energijom, pre svega nafte i gasa, po svemu sudeći ne nailazi na razumevanje i brzu reakciju “prijatelja”. Zato je ova pesma moja molitva da Srbija konačno razume realnost u medjunarodnim odnosima! - ističe Mitrović.

Spot je izazvao oduševljenje kod pratilaca, a komentari su preplavljeni srcima i pozitivnim reakcijama, što pokazuje da je objava naišla na široku podršku i oduševljenje publike.

Autor: A.A.