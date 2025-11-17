DOMINACIJA SE NASTAVLJA: Milionski auditorijum bio je uz TV PINK i ovog vikenda

Televizija Pink je tokom petka i subote bila najgledanija televizija u Srbiji, dok je u nedelju bila najgledanija komercijalna televizija u Srbiji, govore jedini zvanični rezultati merenja gledanosti agencije Nilsen.

Televizija Pink je od svih komercijalnih emitera, ali i Javnog servisa Srbije bila gledanija u totalu, među ženskom publikom, među gledaocima starosti od 18 do 49 godina, među ženskom publikom starosti od 18 do 49 godina, među gledaocima sa teritorije Beograda, među gledaocima iz prestonice starosti od 18 do 49 godina, kao i među urbanom populacijom.

Verna Pinkova publika bila je uz najgledaniji rijaliti program:

Elita 9: Gledanje snimaka – 17 odsto ženskog auditorijuma

Elita 9: Pitanja novinara – 29 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 33 odsto ženskog auditorijuma

Elita 9: Nominacije – 24 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 29 odsto ženskog auditorijuma

Elita 9: Izbacivanje – 15 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 20 odsto ženskog auditorijuma

Milionski auditorijum pratio je Pinkov zabavni program:

Amisija Sanje Marinković Magazin In je i ove subote bila najgledanija zabavna emisija u svom terminu

Najgledanije muzičko takmičenje Pinkove zvezde nastavlja da obara rekorde. Sa skoro 1.000.000 gledalaca, Pinkove zvezde bile su emisija sa ubedljivo najvećim brojem gledalaca u danu na svim televizijama. Pinkove zvezde pratilo je 15 odsto ženskog auditorijuma, a nova epizoda bila je gledanija u odnosu na konkurenciju i u kategorijama gledalaca starosti od 18 do 49 godina, kao i među ženskom publikom starosti od 18 do 49 godina

Emisija o poznatima Premijera: Vikend specijal je u nedelju tokom višečasovnog živog programa bila 5. najgledanija emisija u danu na svim televizijama

Televizija Pink bila je apsolutni lider u informativnom programu:

Nacionalni dnevnik je i tokom vikenda bio najgledanija informativna emisija svih komercijalnih emitera

Slede ga Jutarnji dnevnik, Nacionalni dnevnik u 10, Nacionalni dnevnik u 13, Popodnevni dnevnik

Pinkove sportske vesti – 15 odsto televizijskog auditorijuma

Novo vikend jutro je sa blizu 800.000 gledalaca bilo 2. najgledanija emisija u danu i apsolutno najgledaniji jutarnji program u Srbiji

Politički talk show Hit Tvit je bio najgledanija emisija u svom terminu na svim televizijama

Milionski auditorijum pratio je sednicu Vlade Srbije kojoj je prisustvovao predsednik Srbije Aleksandar Vučić

Televizija Pink bila je dominantna kada je reč o serijskom programu:

Odlične rezultate gledanosti ostvarile su serije Klopka ljubavi, Oteta, Sudbina i Familija

Hvala na ukazanom poverenju! Ostanite uz program vaše televizije Pink!

Autor: Pink.rs