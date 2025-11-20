AKTUELNO

TV

SREDA OBOJENA U RUŽIČASTO! TV Pink nastavlja da obara rekorde gledanosti (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Televizija Pink je tokom jučerašnjeg dana bila najgledanija televizija u Srbiji, govore jedini zvanični rezultati merenja gledanosti agencije Nilsen.

Televizija Pink je od svih komercijalnih emitera, ali i Javnog servisa Srbije bila gledanija u totalu, među ženskom publikom, među gledaocima starosti od 18 do 49 godina, među ženskom publikom starosti od 18 do 49 godina, među gledaocima sa teritorije Beograda, među gledaocima iz prestonice starosti od 18 do 49 godina kao i među urbanom populacijom.

Foto: TV Pink Printscreen

Verna Pinkova publika bila je uz najgledaniji rijaliti program:

Elita 9: Pitanja gledalaca – 25 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 30 odsto ženskog auditorijuma

Foto: Pink.rs/Jelena Simonović/Pink.rs

Milionski auditorijum pratio je Pinkov zabavni program:

Emisija Paparazzo lov je sa 19 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 22 odsto ženskog auditorijuma zauzela 6. mesto na listi najgledanijih emisija u danu na svim televizijama

Foto: TV Pink Printscreen

Televizija Pink bila je apsolutni lider u informativnom programu:

Nacionalni dnevnik je i tokom jučerašnjeg dana ušao u top 10 najgledanijih emisija u danu na svim televizijama

Foto: TV Pink Printscreen

Slede ga Jutarnji dnevnik, Nacionalni dnevnik u 10, Nacionalni dnevnik u 13 i Popodnevni dnevnik.

Televizija Pink bila je dominantna kada je reč o serijskom programu:

Odlične rezultate gledanosti ostvarile su serije Klopka ljubavi, Oteta, Sudbina i Familija.

Foto: TV Pink Printscreen

Hvala na ukazanom poverenju! Ostanite uz program vaše televizije Pink!

Autor: Jovana Nerić

#Gledanost

#Nilsen

POVEZANE VESTI

TV

SREDA OBOJENA U RUŽIČASTO: TV Pink nastavlja dominaciju i obara rekorde gledanosti

TV

RUŽIČASTI UTORAK: TV PINK nastavlja da obara sve rekorde u gledanosti (FOTO)

TV

POČETAK NEDELJE OBOJEN U RUŽIČASTO: TV Pink nastavlja da obara rekorde, ponovo smo najgledaniji

TV

RUŽIČASTI ČETVRTAK - TV PINK nastavlja da obara sve rekorde u gledanosti (FOTO+VIDEO)

TV

I OVA SREDA BILA JE U ZNAKU RUŽIČASTE TELEVIZIJE - TV PINK nastavlja da obara sve rekorde u gledanosti (FOTO+VIDEO)

TV

APSOLUTNA DOMINACIJA! TV Pink nastavlja da obara rekorde gledanosti (FOTO+VIDEO)