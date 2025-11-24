VIKEND U ZNAKU RUŽIČASTE TELEVIZIJE! TV PINK nastavlja da obara sve rekorde u gledanosti (FOTO)

Televizija Pink je tokom petka i subote bila najgledanija televizija u Srbiji, dok je u nedelju bila najgledanija komercijalna televizija, govore jedini zvanični rezultati merenja gledanosti agencije Nilsen.

Televizija Pink je od svih komercijalnih emitera, ali i Javnog servisa Srbije bila gledanija u totalu, među ženskom publikom, među gledaocima starosti od 18 do 49 godina, među ženskom publikom starosti od 18 do 49 godina i među gledaocima iz prestonice starosti od 18 do 49 godina, dok je od svih komercijalnih televizija bila gledanija među gledaocima sa teritorije Beograda, kao i među urbanom populacijom.

Verna Pinkova publika bila je uz najgledaniji rijaliti program:

Elita 9: Gledanje snimaka – 18 odsto ženskog auditorijuma

Elita 9: Pitanja novinara – 22 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 28 odsto ženskog auditorijuma

Elita 9: Nominacije – 20 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 25 odsto ženskog auditorijuma

Elita 9: Specijal – 16 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 19 odsto ženskog auditorijuma

Milionski auditorijum pratio je Pinkov zabavni program:

Autorska emisija Sanje Marinković Magazin In je ušla u top 10 najgledanijih emisija u danu na svim televizijama

Pinkove zvezde i ove subote bile su apsolutno dominantne u odnosu na konkurenciju. Sa više od 1.000.000 gledalaca, Pinkove zvezde bile su ubedljivo najgledanija emisija u danu na svim televizijama

Omiljena emisija o poznatima Premijera: Vikend specijal bila je 7. najgledanija emisija u danu na svim televizijama

Televizija Pink bila je apsolutni lider u informativnom programu:

Nacionalni dnevnik je i tokom vikenda bio najgledanija informativna emisija u danu na svim televizijama

Slede ga Jutarnji dnevnik... Nacionalni dnevnik u 10.... Nacionalni dnevnik u 13..... Popodnevni dnevnik

Novo vikend jutro je sa blizu 1.000.000 gledalaca bilo 3. najgledanija emisija u danu na svim televizijama i ubedljivo najgledaniji jutarnji program u Srbiji

Politički talk show Hit Tvit je bio 6. najgledanija emisija u danu na svim televizijama

Milionski auditorijum pratio je obraćanje predsednika Srbije Aleksandra Vučića na ovarnju četvrtog međunarodnog sajma vina Wine Vision

Televizija Pink bila je dominantna kada je reč o serijskom programu:

Odlične rezultate gledanosti ostvarile su serije Klopka ljubavi, Oteta, Sudbina i Familija

Hvala na ukazanom poverenju! Ostanite uz program vaše televizije Pink!

Autor: A.A.