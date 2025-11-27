I TOKOM JUČERAŠNJEG DANA BILI SMO NAJGLEDANIJI: TV PINK nastavlja da dominira na medijskom nebu Srbije

Televizija Pink je tokom jučerašnjeg dana bila najgledanija televizija u Srbiji, govore jedini zvanični rezultati merenja gledanosti agencije Nilsen.

Televizija Pink je od svih komercijalnih emitera, ali i Javnog servisa Srbije bila gledanija u totalu, među ženskom publikom, među ženskom publikom starosti od 18 do 49 godina, među gledaocima iz prestonice starosti od 18 do 49 godina, među urbanom populacijom, dok je od svih komercijalnih televizija bila gledanija među gledaocima starosti od 18 do 49 godina, kao i među gledaocima sa teritorije Beograda.

Verna Pinkova publika bila je uz najgledaniji rijaliti program:

Elita 9: Pitanja gledalaca – 22 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 26 odsto ženskog auditorijuma

Milionski auditorijum bio je iz Pinkov zabavni program:

Emisija Paparazzo lov je sa 17 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 22 odsto ženskog auditorijuma

Televizija Pink bila je apsolutni lider u informativnom programu:

Nacionalni dnevnik je i tokom jučerašnjeg dana bio najgledanija informativna emisija svih komercijalnih emitera

Slede ga Jutarnji dnevnik... Nacionalni dnevnik u 10.... Nacionalni dnevnik u 13..... Popodnevni dnevnik

Milionski auditorijum pratio je obraćanje predsednika Aleksandra Vučića građanima u Mionici

Televizija Pink bila je dominantna kada je reč o serijskom programu:

Odlične rezultate gledanosti ostvarile su serije Klopka ljubavi, Oteta, Sudbina i Familija

Hvala na ukazanom poverenju! Ostanite uz program vaše televizije Pink!

Autor: A.A.