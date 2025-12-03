'DA JE MOJ DEDA MILISAV ZNAO...' Željko Mitrović novom objavom ZAPALIO društvene mreže, pa se osvrnuo na SVET u kome trenutno živimo (VIDEO)

Budućnost je tu, sada je ključno pitanje kako će se društvo prilagoditi.
Direktor i vlasnik Pink Media Grupe Željko Mitrović poslednjih meseci sve otvorenije govori o ubrzanom napretku veštačke inteligencije, humanoidnih robota i novih tehnoloških ostvarenja koje oblikuju svet kojem svedočimo.
Njegov interes za savremene tehnologije rezultirao je nizom projekata u kojima nastoji da spoji kreativnost, automatizaciju i futurističke koncepte koji već daju odlične rezultate, te deluje, da je ponovo našao recept za uspeh i na ovom polju.
Mitrović se oglasio na svom Instagram profilu zanimljivim snimkom kreiranim upravo uz pomoće veštačke inteligencije, te sa svojim pratiocima podelio razmišljanja na ovu temu i svet koji se rapidno menja nama pred očima:
- Da je moj deda Milisav znao da će budućnost izgledati ovako,i dalje bi bio živ! P.S.Umro je sa 100 godina jer mu je dozlogrdila mladost! - napisao je Mitrović na svom Instagram profilu.
Kako veštačka inteligencija nastavlja da napreduje, a granica između čoveka i mašine postaje sve neprimetnija, Željko Mitrović je pokazao da ostaje jedan od onih koji veruje da tehnologija može biti i alat i partner – pod uslovom da je čovek njen odgovoran kreator.
Autor: Iva Besarabić