'DA JE MOJ DEDA MILISAV ZNAO...' Željko Mitrović novom objavom ZAPALIO društvene mreže, pa se osvrnuo na SVET u kome trenutno živimo (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs/Jelena Simonović ||

Budućnost je tu, sada je ključno pitanje kako će se društvo prilagoditi.

Direktor i vlasnik Pink Media Grupe Željko Mitrović poslednjih meseci sve otvorenije govori o ubrzanom napretku veštačke inteligencije, humanoidnih robota i novih tehnoloških ostvarenja koje oblikuju svet kojem svedočimo.

Njegov interes za savremene tehnologije rezultirao je nizom projekata u kojima nastoji da spoji kreativnost, automatizaciju i futurističke koncepte koji već daju odlične rezultate, te deluje, da je ponovo našao recept za uspeh i na ovom polju.

Foto: Instagram.com/zeljkomitrovic

Mitrović se oglasio na svom Instagram profilu zanimljivim snimkom kreiranim upravo uz pomoće veštačke inteligencije, te sa svojim pratiocima podelio razmišljanja na ovu temu i svet koji se rapidno menja nama pred očima:

- Da je moj deda Milisav znao da će budućnost izgledati ovako,i dalje bi bio živ! P.S.Umro je sa 100 godina jer mu je dozlogrdila mladost! - napisao je Mitrović na svom Instagram profilu.

Kako veštačka inteligencija nastavlja da napreduje, a granica između čoveka i mašine postaje sve neprimetnija, Željko Mitrović je pokazao da ostaje jedan od onih koji veruje da tehnologija može biti i alat i partner – pod uslovom da je čovek njen odgovoran kreator.

Autor: Iva Besarabić

