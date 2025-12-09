AKTUELNO

PONEDELJAK OBOJEN U RUŽIČASTO: TV Pink nastavlja dominaciju, ponovo smo najgledaniji (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Televizija Pink je tokom jučerašnjeg dana bila najgledanija komercijalna televizija, govore jedini zvanični rezultati merenja gledanosti agencije Nilsen.

Foto: TV Pink Printscreen

Televizija Pink je od svih komercijalnih emitera bila gledanija u totalu, među gledaocima starosti od 18 do 49 godina, među ženskom publikom starosti od 18 do 49 godina, među gledaocima sa teritorije Beograda, među gledaocima iz prestonice starosti od 18 do 49 godina i među urbanom populacijom, dok je i od Javnog servisa Srbije bila gledanija među ženskom publikom.

Foto: TV Pink Printscreen

Verna Pinkova publika bila je uz najgledaniji rijaliti program:

Foto: TV Pink Printscreen

Elita 9: Izbor potrčka – 16 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 20 odsto ženskog auditorijuma

Elita 9: Pretres nedelje sa Milanom – 21 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 26 odsto ženskog auditorijuma

Foto: Pink.rs

Televizija Pink bila je apsolutni lider u informativnom programu:

Nacionalni dnevnik je i tokom jučerašnjeg dana bio najgledanija informativna emisija svih komercijalnih emitera

Foto: TV Pink Printscreen

Slede ga Jutarnji dnevnik, Nacionalni dnevnik u 10, Nacionalni dnevnik u 13 i Popodnevni dnevnik

Televizija Pink bila je dominantna kada je reč o serijskom programu:

Milionski auditorijum pratio je novu epizodu domaće hit serije Nasledstvo

Foto: PMG

Odlične rezultate gledanosti ostvarile su serije Klopka ljubavi, Oteta, Sudbina i Familija

Foto: TV Pink Printscreen

Hvala na ukazanom poverenju! Ostanite uz program vaše televizije Pink!

Autor: Jovana Nerić

