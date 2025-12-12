SEO U HELIKOPTER I POŠAO U SVOJU HUMANITARNU MISIJU! Željko Mitrović će danas obradovati jednu porodicu u Nišu: Heliš mi je izgleda sudbina narednih petnaestak dana, kako bih stigao sve! (VIDEO)

Mitrović je kroz godine izgradio imidž čoveka koji ne ostaje ravnodušan kada su potrebe dece u pitanju, a danas će, kako je najavio, iznenaditi jednu porodicu u Nišu.

Željko Mitrović, direktor i vlasnik Pink Media Group već decenijama je prisutan u javnom životu. Iza njegovog medijskog uticaja i preduzetničkog duha stoji i osoba koja je više puta iskazala spremnost da učestvuje u humanitarnim akcijama i društveno korisnim projektima.

Mitrović se tako danas oglasio iz helikoptera, gde je otkrio da je pošao u pravcu Niša, gde će ulepšati praznike deci koja su nažalost ostala bez oca, ali i bez toplog doma.

- U deda-mrazovske pohode sam krenuo još juče, danas je na redu Niš sa okolinom! Idem da pomognem nekoj dečici koja su ostala bez oca i nemaju gde da žive, jer im je kuća izgorela! Heliš mi je izgleda sudbina narednih petnaestak dana, kako bih stigao sve! Nisu baš vremenake prilike za heliš ali računam da ce moj rodjak bradonja biti na dežurstvu u Carstvu nebeskom! - napisao je Mitrović ispod video snimka.

Autor: D.Bošković