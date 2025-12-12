POLA MILIONA ZA PORODICU STEFANOVIĆ IZ NIŠA! Željko Mitrović obradovao Nedu, Ivu i Nikolu, pa najavio konačno otvaranje fondacije 'Sveti Žeks': Nisam Deda Mraz, ali mogu da budem neko ko liči na njega!

Mitrovićeva ideja je da Stefanovići imaju svoj novi početak – a novčana pomoć da im bude radost i život bez straha od toga šta novo sutra može da donese.

Željko Mitrović, direktor i vlasnik Pink Media Group, tokom praznične sezone posebnu pažnju posvećuje humanitarnim gestovima i podršci porodicama kojima je takva pomoć najpotrebnija. U okviru svog angažmana, koji je godinama prisutan u različitim oblicima, Mitrović prema mnogima nastoji da pokaže da društvena odgovornost nije samo obaveza, već lična odluka i način da se praznični period učini toplijim i humanijim.

Priča Nede Stefanović, samohrane majke dece Nikole (7) i Ive (14), duboko je potresla javnost. Nakon smrti supruga, porodicu je zadesio novi nesrećni udarac — požar koji je u potpunosti uništio njihov dom. Bez kuće i stalnog smeštaja, sele se od jednih ljudi do drugih, oslanjajući se na dobrotu starijih domaćina koji žele da im pomognu.

Ovim klincima i njihovoj porodici, izgorela je kuća u Nišu! Da nesreća bude veća, od tuge i nerviranja, im je ubrzo posle te tragedije i otac preminuo! Sada ovi klinci pronalaze prenoćište od porodice do porodice gde ih neki DOBRI LJUDI IZ NIŠA, smeštaju na privremeno! Nisam mogao, a da mi ovo ne bude prva akivnost za novogodišnje praznike! Ziveli daragi moji Stefanovići! -napisao je Mitrović na Instagramu.

Zbog porodica poput Nedine, humanitarni gestovi imaju posebnu težinu, naročito pred praznike. Upravo u tom duhu, Željko Mitrović, direktor i vlasnik Pink Media Group, nastavlja praksu finansijske pomoći ugroženim porodicama, najavljujući da će u narednih petnaest dana obradovati još nekoliko njih.

- Dobijam ogroman broj mejlova dnevno, moji pratioci me takođe obaveštavaju o svemu što se dešava po Srbiji, i sada je to već broj koji se meri u hiljadama različitih socijalno ugroženih slučajeva. Ja najviše gledam na one emotivne. Pričitao sam pismo u kome sam shvatio da je porodici Stefanović kuća izgorela, i posle je od stresa i nerviranja otac preminuo... Ostala je majka sa dvoje divne dece... I, evo, pokušali smo da bar jednokratno pomognemo sa pola miliona i sa mnogo poklončića za ovu divnu dečicu - rekao je Mitrović, a onda se osvrnuo na Nedu, majku koja se svim snagama bori za svoju decu.

Neda se bori kao lavica da ih odgaji, a najemotivnije je to, što se oni kao nomadi svakog meseca sele od porodice do porodice. To su neki fini ljudi u Nišu koji pokušavaju da im pomognu, ali samo na način da ih pomere od jedne porodice do druge, dodao je Mitrović.

- Kratkoročno smo rešili problem, barem na godinu dana, dali smo novac, da iznajme jedan pristojan komforan namešten stan. I da im ostane za ostale potrepštine, hranu... Ostavićemo i naše kontakte u slučaju da im nešto zatreba - kaže Željko Mitrović.

1. februara ćemo konačno otvoriti, posle dugo najavljivanja, našu fondaciju ''Sveti Žeks'' i mislim da ćemo u toj godini videti da li ćemo imati mogućnost da rešimo problem krova nad glavom ove porodice. Problem je jer imamo na hiljade zahteva, i nekako, u mojoj glavi je lakše da pomognemo većem broju ljudi sa manjim problemima, a ne da izaberemo 3 familije kojima ćemo dati kuće. Mala pomoć nekad mnogo vredi, nisu to pomoći male, to je od 300 hiljada, pa do milion. Zavisi od broja dece. Mislim da ćemo sledeće godine imati između 60 i 100 akcija. A u ovih, koliko je još ostalo dana do Nove godine, pokušavam da budem Deda Mraz, ili neko ko liči na njega, i vraća deci osmeh na lice. To je i poruka za njih... Nikolu i Ivu... Život nije uvek sladak i lak, ali i u takvom životu treba prepoznati ljubav i radost, na svakom koraku. To je najbolje oružje kako se boriti protiv zle sudbine. To je meni svakako u životu bila vodilja i uvek sam pratio taj signal, koliko je dog teško. Uvek postoje ljubav i radost koja tu stvar dijametralno menja, rekao je Mitrović.

Nadam se da će sledeća godina biti bolja, srećnija, i mislim da svakako, ali svakako ćemo se videti. Da vidimo kako vam ide, šta se dešava. Dobro je da su tu ljudi iz Niša da me obaveste, da kažu šta je najvažnije. Ja sam ovde dolazio slučajno, pre nekoliko meseci i našao sam tri psa lutalice, bili su mnogo slatki na ulici... ja sam ih usvojio, i eno ih sada trčkaraju po Šimanovcima, dodao je Mitrović.

Ostaje još par hiljada, ali eto, jedan problem manje, zaključio je Mitrović.

Pored dosadašnjih akcija, Mitrović je najavio da će u narednih petnaest dana obradovati još nekoliko porodica, čime, prema sopstvenim rečima, želi da nastavi tradiciju pomaganja tokom perioda kada su toplina, zajedništvo i empatija najznačajniji.

Autor: D.Bošković