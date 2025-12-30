PINK PONOVO NA VRHU! Najgledanija televizija u Srbiji – Elita, Nacionalni dnevnik i serija 'Nasledstvo' oborili rekorde!

Televizija Pink je tokom jučerašnjeg dana bila najgledanija komercijalna televizija, govore jedini zvanični rezultati merenja gledanosti agencije Nilsen.
Televizija Pink je od svih komercijalnih emitera bila gledanija u totalu.... među ženskom publikom…
među gledaocima starosti od 18 do 49 godina…
među ženskom publikom starosti od 18 do 49 godina….
među gledaocima sa teritorije Beograda....
i među urbanom populacijom, dok je i od Javnog servisa Srbije bila gledanija među gledaocima iz prestonice starosti od 18 do 49 godina.
Verna Pinkova publika bila je uz najgledaniji rijaliti program:
Elita 9: Izbor potrčka – 17 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 20 odsto ženskog auditorijuma
Elita 9: Pretres nedelje sa Milanom – 20 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 26 odsto ženskog auditorijuma
Televizija Pink bila je apsolutni lider u informativnom programu:
Nacionalni dnevnik je tokom jučerašnjeg dana bio najgledanija informativna emisija svih komercijalnih emitera
Slede ga Jutarnji dnevnik... Nacionalni dnevnik u 10.... Nacionalni dnevnik u 13..... Popodnevni dnevnik
Milionski auditorijum pratio je predsednika Srbije Aleksandra Vučića u obilasku Dunavskog koridora
Televizija Pink bila je dominantna kada je reč o serijskom programu:
Milionski auditorijum pratio je novu epizodu domaće hit serije Nasledstvo
Odlične rezultate gledanosti ostvarile su serije Klopka ljubavi, Oteta, Sudbina i Familija
Hvala na ukazanom poverenju! Ostanite uz program vaše televizije Pink!
Autor: Dalibor Stankov