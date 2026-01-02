'NE ZNAM ŠTA SE DEŠAVA' Željko Mitrović podelio snimak iz Londona, plesnim pokretima oduševio pratioce, a OVO je razlog (VIDEO)

Vlasnik i direktor Pink Media Grupe Željko Mitrović podelio je na svom Instagram nalogu zanimljiv snimak iz Londona koji je odmah privukao veliku pažnju njegovih pratilaca.

Naime, Željko Mitrović na snimku igra na ulicama Londona uz pesmu Devito ''Amsterdam'', a svojim plesnim pokretima oduševio je pratioce na Instagramu, ali i slučajne prolaznike.

- Ne znam šta se dešava???? Ovde u Londonu se samo ja radujem Novoj godini - napisao je Mitrović u opisu objave.

Ovom objavom Željko Mitrović je još jednom pokazao da je neprikosnoven u svemu što radi, jer i pored brojnih humanitarnih akcija uspeva da inovativnim i neobičnim objavama okupira pažnju svojih pratilaca.

Mnogi video snimci koje Mitrović objavljuje urađeni su uz pomoć veštačke inteligencije i svojom inovativnošću i kvalitetom oduševljavaju korisnike popularne društvene mreže.

Autor: Pink.rs