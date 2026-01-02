AKTUELNO

TV

'NE ZNAM ŠTA SE DEŠAVA' Željko Mitrović podelio snimak iz Londona, plesnim pokretima oduševio pratioce, a OVO je razlog (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com/zeljkomitrovic ||

Vlasnik i direktor Pink Media Grupe Željko Mitrović podelio je na svom Instagram nalogu zanimljiv snimak iz Londona koji je odmah privukao veliku pažnju njegovih pratilaca.

Naime, Željko Mitrović na snimku igra na ulicama Londona uz pesmu Devito ''Amsterdam'', a svojim plesnim pokretima oduševio je pratioce na Instagramu, ali i slučajne prolaznike.

- Ne znam šta se dešava???? Ovde u Londonu se samo ja radujem Novoj godini - napisao je Mitrović u opisu objave.

Ovom objavom Željko Mitrović je još jednom pokazao da je neprikosnoven u svemu što radi, jer i pored brojnih humanitarnih akcija uspeva da inovativnim i neobičnim objavama okupira pažnju svojih pratilaca.

Mnogi video snimci koje Mitrović objavljuje urađeni su uz pomoć veštačke inteligencije i svojom inovativnošću i kvalitetom oduševljavaju korisnike popularne društvene mreže.

pročitajte još

POLA MILIONA ZA PORODICU OD KOJE JE SVE POČELO! Željko Mitrović nastavio sa HUMANITARNIM AKCIJAMA i samohranoj majci petoro dece ulepšao praznike (VID

Autor: Pink.rs

#London

#Nova godina

#ples

#snimak

#Željko Mitrović

POVEZANE VESTI

Showbiz

'STVARNO JE NAJBOLJI' Željko Mitrović dodelio još jednu NAGRADU za najduhovitiju video parodiju - Pogledajte mim koji je ODUŠEVIO sve i odgovorio SMEŠ

Domaći

'HVALA NIŠLIJAMA NA TOPLOM I PRIJATELJSKOM GOSTOPRIMSTVU' Željko Mitrović podelio snimak iz provoda, pa sve zamolio OVO (VIDEO)

Domaći

OLIVER MANDIĆ USPEŠNO OPERISAN! Željko Mitrović objavio fotografiju iz bolnice, pa uz pesmu poručio: Moj prijatelj i BRAT će biti kao nov (VIDEO)

Društvo

NEŠTO SE 'KUVA' U ODEONU! Željko Mitrović prikazao deo koreografije i zahvalio vrednim Odeoncima na uloženom trudu i zalaganju! (VIDEO)

Politika

‘MI NISMO GENOCIDAN NAROD, VEĆ NAROD VELIKANA’ Željko Mitrović podelio OVU fotografiju, poslao MOĆNU PORUKU i pokazao koliko je PONOSAN ŠTO JE SRBIN!

Društvo

SPIDERMAN ŽEX U AKCIJI! Željko Mitrović OVIM potezom oduševio sve u klubu na nastupu Olivera Mandića! NEĆETE VEROVATI ŠTA JE URADIO! (VIDEO)