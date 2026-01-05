UBEDLJIVO NAJGLEDANIJA U SRBIJI: Televizija Pink je tokom prazničnih dana ostvarila fantastične rezultate gledanosti!

Televizija Pink je tokom prazničnih dana ostvarila fantastične rezultate gledanosti! Televizija Pink je tokom srede, petka i subote bila najgledanija televizija u Srbiji, dok je u četvrtak i nedelju bila najgledanija komercijalna televizija u Srbiji, govore jedini zvanični rezultati merenja gledanosti agencije Nilsen.

U poslednjem danu 2025. godine, televizija Pink je bila ubedljivo najgledanija televizija u Srbiji, sa prosečnim udelom u gledanosti od 15 odsto, dok je ukupan udeo u gledanostiu za sve Pinkove kanale bio 19 odsto. Televizija Pink je bila najgledanija komercijalna televizija svih 365 dana u 2025. godini, a 178 dana je bila gledanija i od Javnog servisa Srbije. Televizija Pink je bila ubedljivo najgledanija televizija u Srbiji među ženskom populacijom u 2025. godini sa prisečnim udelom gledanosti od 16 odsto ženskog auditorijuma. Pink grupacija kanala bila je najgledanija TV grupacija u Srbiji, kako u totalu, tako i u najvećem broju target grupa u 2025. godini, sa prosečnim udelom gledanosti od 18 odsto televizijskog auditorijuma.

Televizija Pink je od svih komercijalnih emitera, ali i Javnog servisa Srbije bila gledanija u totalu, među ženskom publikom, među gledaocima starosti od 18 do 49 godina, među ženskom publikom starosti od 18 do 49 godina, među gledaocima sa teritorije Beograda, među gledaocima iz prestonice starosti od 18 do 49 godina, kao i među urbanom populacijom.



Milionski auditorijum pratio je Pinkov zabavni program:

Pinkovo novogodišnje veselje je i ovog puta bio izbor milionskog auditorijuma. U najluđoj noći, Pinkovo novogodišnje veselje je sa blizu 1.800.000 gledalaca bilo ubedljivo najgledanija emisija u danu na svim televizijama. U periodu od 19:30 do 2 časa ujutru, uz Pink je bio svaki osmi gledalacu Srbiji, a u periodu od 21 čas do 23 časa, Pinkovo novogodišnje veselje bilo je najgledaniji program u najvećem broju target grupa.

Autorska emisija Sanje Marinković Magazin In bila je najgledanija zabavna emisija u svom terminu

Najgledanije muzičko takmičenje Pinkove zvezde je i ove subote bilo vaš izbor! Praznična epizodda Pinkovih zvezda bila je gledanija od konkurencije među gledaocima starosti od 18 do 49 godina, kao i među ženskom publikom starosti od 18 do 49 godina. Sa blizu 1.100.000 gledalaca, Pinkove zvezde bile su emisija sa apsolutno najvećim brojem gledalaca u odnosu na sve emisije u danu na svim televizijama

Praznično izdanje emisije Premijera: Vikend specijal u kom su gostovale Ceca, Nataša Bekvalac i Tea Tairović je sa blizu 1.000.000 gledalaca bila 4. najgledanija emisija u danu na svim televizijama

Verna Pinkova publika bila je uz najgledaniji rijaliti program:

Elita 9: Posete porodica – 18 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 18 odsto ženskog auditorijuma

Elita 9: Novogodišnja žurka – 18 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 21 odsto ženskog auditorijuma

Milionski auditorijum pratio je doček uz Elitu 9 sa specijalnom gošćom Jelenom Karleušom. Nastup najveće balkanske pop zvezde pratilo je 17 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 18 odsto ženskog auditorijuma

Prvog dana 2026. godine, emisija Elita 9: Deljenje poklona je sa 15 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno odsto 17 ženskog auditorijuma zauzela 5. mesto na listi najgledanijih emisija u danu na svim televizijama

Prva Elitovizija u 2026. godini je sa 30 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 23 odsto ženskog auditorijuma ušla u top 10 najgledanijih emisija u danu na svim televizijama

Elita 9: Igra istine – 26 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 31 odsto ženskog auditorijuma

Elita 9: Specijal – 18 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 22 odsto ženskog auditorijuma

Televizija Pink bila je apsolutni lider i u informativnom programu:

Nacionalni dnevnik je tokom prazničnih dana bio najgledanija informativna emisija svih komercijalnih emitera

Slede ga Jutarnji dnevnik, Nacionalni dnevnik u 10, Nacionalni dnevnik u 13, Popodnevni dnevnik

Novo jutro sa Jovanom Jeremić je poslednjeg dana 2025. godine sa blizu 1.000.000 gledalaca bilo ubedljivo najgledaniji jutarnji program u Srbiji

Novo jutro je u petak sa blizu 900.000 gledalaca bilo 4. najgledanija emisija u danu na svim televizijama

Milionski audotorijum pratio je predsednika Srbije Aleksandra Vučića u obilasku završsnih radova na novom objektu za Kobre, kao i obraćanje predsednika Srbije Aleksandra Vučića nakon sednice Saveta za nacionalnu bezbednost

Televizija Pink bila je dominantna kada je reč o serijskom i filmskom programu:

Odlične rezultate gledanosti ostvarile su serije Klopka ljubavi, Oteta, Sudbina i Familija

Filmovi Došlo doba da se ljubav proba i Kakav deda, takav unuk ušli su u top 10 najgledanijih emisija u danu na svim televizijama

Milionski auditorijum pratio je i filmove Zona Zamfirova drugi deo, Tesna koža, Nije lako s muškarcima i Ljubi, ljubi, al glavu ne gubi

Hvala na ukazanom poverenju! Srećni novogodišnji i božićni praznici! Ostanite uz program vaše televizije Pink!

Autor: S.M.