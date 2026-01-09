AKTUELNO

TV

Ubedljivo ispred konkurencije! Televizija Pink ponovo najgledanija - I u Novoj godini niže fantastične rezultate

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Televizija Pink je tokom jučerašnjeg dana bila najgledanija komercijalna televizija u Srbiji, govore jedini zvanični rezultati merenja gledanosti agencije Nilsen.

Foto: TV Pink Printscreen

Televizija Pink je od svih komercijalnih emitera bila gledanija u totalu, među gledaocima starosti od 18 do 49 godina, među ženskom publikom starosti od 18 do 49 godina, među gledaocima sa teritorije Beograda, među gledaocima iz prestonice starosti od 18 do 49 godina i među urbanom populacijom, dok je i od Javnog servisa Srbije bila gledanija među ženskom publikom.

Foto: TV Pink Printscreen

Verna Pinkova publika bila je uz najgledaniji rijaliti program:

Elita 9: Pitanja gledalaca – 15 odsto ženskog auditorijuma

Foto: Pink.rs

Elita 9: Gledanje snimaka – 17 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 22 odsto ženskog auditorijuma

Televizija Pink bila je apsolutni lider i u informativnom programu:

Nacionalni dnevnik je tokom jučerašnjeg dana ušao u top 10 najglednijih emisija u danu na svim televizijama

Slede ga Jutarnji dnevnik, Nacionalni dnevnik u 10, Nacionalni dnevnik u 13 i Popodnevni dnevnik

Foto: TV Pink Printscreen

Televizija Pink bila je dominantna kada je reč o serijskom programu:

Odlične rezultate gledanosti ostvarile su serije Klopka ljubavi, Oteta, Sudbina i Familija

Foto: TV Pink Printscreen

Hvala na ukazanom poverenju! Ostanite uz program vaše televizije Pink!

Autor: S.M.

