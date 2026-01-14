‘AKO SLUČAJNO NEKO ZNA BOLJE…’ Željko Mitrović otvorio konkurs! Ko OVO bolje radi od njega, neka se javi - VOLEO BIH DA GA UPOZNAM!

Željko Mitrović je jedna od onih ličnosti koje se ne mogu svesti na jednu titulu.

On je pre svega čovek ogromne energije, upornosti i hrabrosti da misli veliko. Kao osnivač i vlasnik Pink Media Group, Željko Mitrović je pokazao izuzetnu sposobnost da prepozna trenutak, razume publiku i stalno ide korak ispred vremena.

Medijski mag i vizionar, Mitrović je izgradio sistem koji ne samo da traje decenijama, već se neprestano transformiše, prilagođava i diktira trendove. Uz to, njegov humanitarni rad i spremnost da pomogne kada je najpotrebnije svedoče o širini njegovog karaktera i svesti da uspeh ima smisla tek kada se deli.

Iza tog moćnog medijskog imena stoji i duboko lična, iskrena ljubav prema muzici, što je potvrdila i najnovija objava na njegovom Instagram nalogu.

Osim što je još jednom pokazao svoje umeće, Željko je zadao svima i težak zadatak, da pronađu nekoga ko bolje svira ovaj instrument na evropskom kontinentu od njega.

- BTW, ako slučajno neko zna nekog ko bolje svira ovaj instrument na evropskom kontinentu, neka mi se slobodno javi,voleo bih da ga upoznam! - stoji u Željkovoj objavi na Instagramu.

Željko Mitrović nije samo neko ko “voli muziku” – on je živi, dišući muzičar u duši. Njegova muzikalnost je autentična, proživljena i tehnički utemeljena. Posebno mesto zauzima bas gitara, instrument koji nikada nije u prvom planu, ali bez kog nema ni snage ni ravnoteže.

Kao što u medijima gradi snažne sisteme, u muzici gradi groove – temelj na kome sve ostalo može da zablista.

Autor: Iva Besarabić