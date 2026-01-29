AKTUELNO

TV

LIDERSKA POZICIJA PINKA! Naša televizija i tokom jučerašnjeg dana NAJGLEDANIJA

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Televizija Pink je tokom jučerašnjeg dana bila najgledanija televizija u Srbiji, govore jedini zvanični rezultati merenja gledanosti agencije Nilsen.

Televizija Pink je od svih komercijalnih emitera, ali i Javnog servisa Srbije bila gledanija u totalu,među ženskom publikom,među gledaocima starosti od 18 do 49 godina,među ženskom publikom starosti od 18 do 49 godina,među gledaocima sa teritorije Beograda,i među gledaocima iz prestonice starosti od 18 do 49 godina, dok je od svih komercijalnih televizija bila gledanija među urbanom populacijom.

Verna Pinkova publika bila je uz najgledaniji rijaliti program:

Elita 9: Pitanja gledalaca – 20 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 26 odsto ženskog auditorijuma

Foto: Pink.rs/Jelena Simonović/Pink.rs

Milionski auditorijum pratio je Pinkov zabavni program:

Emisija Paparazzo lov je sa 17 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 22 odsto ženskog auditorijuma ušla u top 10 najgledanijih emisija u danu na svim televizijama

Foto: Foto/Jelena Simonović/Pink.rs

Televizija Pink bila je apsolutni lider u informativnom programu:

Nacionalni dnevnik je tokom jučerašnjeg dana ušao u top 10 najgledanijih emisija u danu na svim televizijama

Foto: TV Pink Printscreen

Slede ga Jutarnji dnevnik... Nacionalni dnevnik u 10.... Nacionalni dnevnik u 13..... Popodnevni dnevnik

Televizija Pink bila je dominantna kada je reč o serijskom programu:

Odlične rezultate gledanosti ostvarile su serije Klopka ljubavi, Oteta, Sudbina i Familija

Foto: Pink.rs

Hvala na ukazanom poverenju! Ostanite uz program vaše televizije Pink!

Autor: D.Bošković

#Pink

#TV Pink

#istrazivanje gledanosti

POVEZANE VESTI

TV

LIDERSKA POZICIJA PINKA! Naša televizija i tokom jučerašnjeg dana NAJGLEDANIJA (FOTO)

TV

LIDERSKA POZICIJA PINKA! Naša televizija i tokom jučerašnjeg dana NAJGLEDANIJA (FOTO)

TV

LIDERSKA POZICIJA PINKA! Naša televizija i tokom jučerašnjeg dana NAJGLEDANIJA

TV

LIDERSKA POZICIJA PINKA! Naša televizija i tokom jučerašnjeg dana NAJGLEDANIJA (FOTO)

TV

LIDERSKA POZICIJA I NA POČETKU NEDELJE - Televizija Pink bila je NAJGLEDANIJA i tokom jučerašnjeg dana (VIDEO)

TV

LIDERSKA POZICIJA I OVOG PONEDELJKA: TV Pink je i tokom jučerašnjeg dana bila najgledanija