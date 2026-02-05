AKTUELNO

ZVANIČNO NAJGLEDANIJA! TV Pink apsolutni lider: Naša televizija ponovo ispred konkurencije

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Televizija Pink je tokom jučerašnjeg dana bila najgledanija televizija u Srbiji, govore jedini zvanični rezultati merenja gledanosti agencije Nilsen.

Foto: TV Pink Printscreen

Televizija Pink je od svih komercijalnih emitera, ali i Javnog servisa Srbije bila gledanija u totalu, među ženskom publikom, među ženskom publikom starosti od 18 do 49 godina, među gledaocima sa teritorije Beograda i gledaocima iz prestonice starosti od 18 do 49 godina, dok je od svih komercijalnih televizija bila gledanija među gledaocima starosti od 18 do 49 godina, kao i među urbanom populacijom.

Foto: TV Pink Printscreen

Verna Pinkova publika bila je uz najgledaniji rijaliti program:

Elita 9: Pitanja gledalaca – 21 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 25 odsto ženskog auditorijuma

Foto: Pink.rs/Jelena Simonović/Pink.rs

Milionski auditorijum pratio je Pinkov zabavni program:

Emisija Paparazzo lov je sa 17 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 19 odsto ženskog auditorijuma ušla u top 10 najgledanijih emisija u danu na svim televizijama

Foto: TvPink

Televizija Pink bila je apsolutni lider u informativnom programu:

Nacionalni dnevnik je tokom jučerašnjeg dana ušao u top 10 najglednijih emisija u danu na svim televizijama

Foto: TV Pink Printscreen

Slede ga Jutarnji dnevnik, Nacionalni dnevnik u 10, Nacionalni dnevnik u 13, Popodnevni dnevnik

Televizija Pink bila je dominantna kada je reč o serijskom programu:

Odlične rezultate gledanosti ostvarile su serije Klopka ljubavi, Oteta, Sudbina i Familija

Foto: Promo

Hvala na ukazanom poverenju! Ostanite uz program vaše televizije Pink!

Autor: S.M.

#Gledanost

#Istraživanje

#Pink

#Srbija

#Televizija Pink

