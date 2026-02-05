ZVANIČNO NAJGLEDANIJA! TV Pink apsolutni lider: Naša televizija ponovo ispred konkurencije

Televizija Pink je tokom jučerašnjeg dana bila najgledanija televizija u Srbiji, govore jedini zvanični rezultati merenja gledanosti agencije Nilsen.
Televizija Pink je od svih komercijalnih emitera, ali i Javnog servisa Srbije bila gledanija u totalu, među ženskom publikom, među ženskom publikom starosti od 18 do 49 godina, među gledaocima sa teritorije Beograda i gledaocima iz prestonice starosti od 18 do 49 godina, dok je od svih komercijalnih televizija bila gledanija među gledaocima starosti od 18 do 49 godina, kao i među urbanom populacijom.
Verna Pinkova publika bila je uz najgledaniji rijaliti program:
Elita 9: Pitanja gledalaca – 21 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 25 odsto ženskog auditorijuma
Milionski auditorijum pratio je Pinkov zabavni program:
Emisija Paparazzo lov je sa 17 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 19 odsto ženskog auditorijuma ušla u top 10 najgledanijih emisija u danu na svim televizijama
Televizija Pink bila je apsolutni lider u informativnom programu:
Nacionalni dnevnik je tokom jučerašnjeg dana ušao u top 10 najglednijih emisija u danu na svim televizijama
Slede ga Jutarnji dnevnik, Nacionalni dnevnik u 10, Nacionalni dnevnik u 13, Popodnevni dnevnik
Televizija Pink bila je dominantna kada je reč o serijskom programu:
Odlične rezultate gledanosti ostvarile su serije Klopka ljubavi, Oteta, Sudbina i Familija
Hvala na ukazanom poverenju! Ostanite uz program vaše televizije Pink!
