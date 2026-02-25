I OVOG UTORKA BILI SMO NA SAMOM VRHU PO GLEDANOSTI: Televizija Pink nastavlja da dominira na medijskom nebu

Televizija Pink je tokom jučerašnjeg dana bila najgledanija komercijalna televizija u Srbiji, govore jedini zvanični rezultati merenja gledanosti agencije Nilsen.

Televizija Pink je od svih komercijalnih emitera bila gledanija u totalu, među gledaocima starosti od 18 do 49 godina, među ženskom publikom starosti od 18 do 49 godina, među gledaocima sa teritorije Beograda i među gledaocima iz prestonice starosti od 18 do 49 godina i među urbanom populacijom, dok je i od Javnog sevisa Srbije bila gledanija među ženskom publikom.

Verna Pinkova publika bila je uz najgledaniji rijaliti program:

Elita 9: Žurka – 19 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 22 odsto ženskog auditorijuma

Milionski auditorijum pratio je Pinkov zabavni program:

Milionski auditorijum pratio je najgledaniju late night emisiju Ami G Show

Televizija Pink bila je apsolutni lider u informativnom programu:

Nacionalni dnevnik je tokom jučerašnjeg dana zauzeo 7. mesto na listi najgledanijih emisija u danu na svim televizijama

Slede ga Jutarnji dnevnik... Nacionalni dnevnik u 10.... Nacionalni dnevnik u 13..... Popodnevni dnevnik

Novo jutro - 15 odsto televizijskog auditorijuma

Milionski auditorijum pratio je obraćanje predsednika Aeksandra Vučića na otvaranju izložbe ’Niti državnosti’ u palati Srbija

Televizija Pink bila je dominantna kada je reč o serijskom programu:

Odlične rezultate gledanosti ostvarile su serije Klopka ljubavi, Oteta, Sudbina i Odbačena

Hvala na ukazanom poverenju! Ostanite uz program vaše televizije Pink!

Autor: A.A.