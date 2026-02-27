ČETVRTAK OBOJEN U RUŽIČASTO: Televizija Pink i dalje najgledanija u Srbiji, dominacija se nastavlja

Televizija Pink je tokom jučerašnjeg dana bila najgledanija komercijalna televizija u Srbiji, govore jedini zvanični rezultati merenja gledanosti agencije Nilsen.

Televizija Pink je od svih komercijalnih emitera, ali i Javnog servisa Srbije bila gledanija u totalu, među gledaocima starosti od 18 do 49 godina, među ženskom publikom starosti od 18 do 49 godina, među gledaocima sa teritorije Beograda, među gledaocima iz prestonice starosti od 18 do 49 godina i među urbanom populacijom, dok je i od Javnog servisa Srbije bila gledanija među ženskom publikom.

Verna Pinkova publika bila je uz najgledaniji rijaliti program:

Emisija Elita 9: Pitanja gledalaca je sa 15 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 18 odsto ženskog auditorijuma ušla u top 10 najgledanijih emisija u danu na svim televizijama

Elita 9: Gledanje snimaka – 16 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 21 odsto ženskog auditorijuma

Televizija Pink bila je apsolutni lider u informativnom programu:

Nacionalni dnevnik je tokom jučerašnjeg dana bio najgledanija informativna emisija svih komercijalnih emitera

Slede ga Jutarnji dnevnik, Nacionalni dnevnik u 10, Nacionalni dnevnik u 13, Popodnevni dnevnik

Novo jutro - 17 odsto televizijskog auditorijuma

Milionski auditorijum pratio je izjavu za medije predsednika Aleksandra Vučića tokom zvanične posete Kazahstanu

Televizija Pink bila je dominantna kada je reč o serijskom programu:

Odlične rezultate gledanosti ostvarile su serije Klopka ljubavi, Oteta, Sudbina i Odbačena

Autor: Pink.rs